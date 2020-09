Im Zielsprint geschlagen

Den Sprung aufs Treppchen bei der deutschen Bergmeisterschaft in Wenholtshausen knapp verpasst hat Lana Eberle (RSV Edelweiß Oberhausen). Die Radsportlerin aus Altlußheim wurde in der Juniorinnen-Klasse Vierte.

Ein Platz unter den ersten 3 war Eberles Ziel gewesen. Corona bedingt wurden die Felder der Frauen, Junioren und Juniorinnen auf dem elf Kilometer langen Rundkurs mit 300 Höhenmeter zeitlich versetzt und nicht einzeln gestartet. Deshalb vermischten sich die Felder mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen.

Eberle profitierte hiervon nicht, obwohl sie mit der späteren Siegerin Linda Riedmann (Karbach) im Frauenfeld lange das Juniorinnen-Spitzenduo bildete. Letztlich kam es zu einem Vierer-Zielsprint durch eine Junioren-Gruppe. Eberle konnte diesen nicht durchfahren und wurde hinter Riedmann, Hannah Buch und Marlene Cleves Vierte.

EM-Vorbereitung läuft

„Besser ein Radrennen unter diesen Umständen als keine Rennen aufgrund der Corona-Verordnungen“, lautete der Kommentar der 16-Jährigen, nachdem der erste Frust verflogen war.

Am Samstag ging es bis zum 2. Oktober zur EM-Vorbereitung nach Forst (Brandenburg). Am 4. Oktober startet die Juniorin in Bruchsal bei der deutschen Straßenmeisterschaft. Danach folgt noch die Europameisterschaft vom 8. bis 13. Oktober im italienischen Fiorenzuola. Welche Rennen Eberle dort fährt, entscheidet sich während der Vorbereitung. sl

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.09.2020