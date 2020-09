Im zweiten Anlauf unbedingt den ersten Sieg holen

Im zweiten Heimspiel in Folge streben die Frauen des TTC Ketsch den ersten Sieg in der Tischtennis- Oberliga an. Sie erwarten am Sonntag (14 Uhr, Turnhalle am Rathaus) Tischtennis Frickenhausen. Der Gast wird am Samstag in Lützenhardt – gegen das Ketsch am ersten Spieltag 4:8 verlor – das erste Spiel bestreiten.

Bei Frickenhausen pausierte die Nummer eins, Carolin Schlender, in der vergangenen Saison, ob sie wieder dabei ist, wissen die Ketscherinnen noch nicht. Christiane Wisniewski steht etwa auf dem Niveau von Melanie Berger, im unteren Paarkreuz sollte der TTC Vorteile haben. „Ziel sind zwei Punkte“, stellte Kathrin Thome klar.

Im Doppeleinsatz sind die Ketscher Männer in der Verbandsliga, und das gegen Teams völlig unterschiedlicher Kategorie. Am Samstag um 17.30 Uhr geht es zur TG Eggenstein, das im oberen Paarkreuz seit Jahrzehnten auf Martin Knoll und Bernd Griesinger baut. „Mit unserer jetzigen Formation haben wir noch nicht gegen Eggenstein gespielt“, sagte Robin Maier, der zum ersten Mal das Vergnügen hat, auf Knoll und Griesinger zu treffen. „Wir müssen irgendwie versuchen, im Doppel und vielleicht oben etwas zu holen, damit wir eine Chance haben, denn danach fällt Eggenstein etwas ab“, so Maier. Die Eggensteiner gehören in jedem Fall zu den Aufstiegskandidaten.

Im zweiten Spiel erwarten die Ketscher am Sonntag (14 Uhr, Turnhalle am Rathaus) im ersten Heimspiel den TTV Heidelberg. Der wäre eigentlich abgestiegen, blieb aber durch die Rückzüge von Adelsheim und Dietlingen doch drin. Heidelberg hat sich personell nicht verändert und ist sehr gleichmäßig besetzt. Dadurch sind sie aber vor allem im oberen Paarkreuz schlagbar. „Das Ziel ist ein Sieg, damit wir uns im Mittelfeld positionieren“, meinte Robin Maier.

In der Männer-Verbandsklasse Nord erwartet der TTC Hockenheim die TTG Walldorf (17.30 Uhr, Gymnasiumhalle). „Das wird eine schwierige Aufgabe, weil Walldorf eine gute, ausgeglichene Mannschaft hat“, stellt sich Hockenheims Nummer zwei Stefan Trotter auf viel Gegenwehr ein. Die TTG EK Oftersheim spielt am Samstag (17.30 Uhr) bei der DJK St. Pius. In der Frauen-Verbandsklasse Nord muss der TTC Ketsch III zur SG Birkenau-Hemsbach (Samstag, 17.30 Uhr). mra

