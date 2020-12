„In Dänemark ist der Alltag nicht so ernst“

Verena Oßwald war in der Vorsaison eine Leistungsträgerin bei den Kurpfalz-Bären in der Handball-Bundesliga. Die 21-Jährige entschied sich im Sommer für einen Auslandsaufenthalt in Dänemark. Im Interview spricht sie darüber und über den Unterschied zwischen der dänischen und der deutschen Mentalität.

Mitten in der Corona-Pandemie haben Sie sich auf den Weg nach Dänemark gemacht. Frau Oßwald, wie haben Sie sich dort eingelebt?

Verena Oßwald: Ich fühle mich sehr wohl. Das wurde mir aber auch leicht gemacht. Ich bin hier bei einer bekannten Familie untergebracht, die mich gut aufgenommen hat und die sich sehr gut um mich kümmert. Das hat mir vor allem zu Beginn sehr geholfen.

Wie sieht Ihr Tagesablauf in Dänemark aus?

Oßwald: Seit Anfang September ist er ziemlich vollgepackt. Morgens geht es um 6 Uhr im Fitnessstudio los, dann geht es von 8 bis 15 Uhr zur Arbeit und danach direkt ins Handballtraining. Abends habe ich dann noch Zeit, mein Essen für den nächsten Tag vorzubereiten und ein wenig zu entspannen, bevor ich dann aber auch schon wieder müde werde. Im November sah das aufgrund der Corona-Lage etwas anders aus. Da musste ich kurzzeitig nicht arbeiten, aber inzwischen ist der Alltag wieder zurück.

Wie ist das Leben unter Corona-Bedingungen in Dänemark?

Oßwald: Abgesehen von den ersten drei Wochen im November, als einige Teile des Nordens aufgrund des „Nerzvirus“ abgeriegelt wurden, sind die Regeln noch etwas lockerer als in Deutschland. Ich lebe in der Region, die von dem „Nerzvirus“ stärker betroffen war, und deswegen musste ich sogar zwischenzeitlich für eine Woche bei einer Mannschaftskollegin nächtigen, da ich sonst nicht am Training hätte teilnehmen können. Jetzt dürfen aber Restaurants und Geschäfte wieder offen haben. Sport darf mit bis zu zehn Personen betrieben werden, wobei der Profisport von dieser Regelung nicht betroffen ist, und sogar Zuschauer sind bei unseren Spielen erlaubt. Das ist etwas ungewöhnlich für mich, wenn ich an die Situation in Deutschland denke, aber ich will mich nicht beklagen.

Was vermissen Sie besonders und wo sehen Sie Vorteile im dänischen Alltag?

Oßwald: Wenn ich ehrlich bin, vermisse ich ein wenig den Trubel in Deutschland. Wenn man nicht gerade in Kopenhagen oder eine der anderen Großstädte ist, ist hier sehr viel Platz. Das hat auch Vorteile. Der Alltag hier ist deutlich entspannter und lockerer, nicht so ernst. Die Dänen sind sehr einfach und eher praktisch. Das macht sie sehr sympathisch und gibt mir viele neue Impulse, die ich mit nach Deutschland nehmen werde.

Welche neuen Impulse und Erfahrungen nehmen Sie durch den Aufenthalt mit?

Oßwald: Da gibt es so viele Dinge, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Wenn ich aber zwei Dinge nennen müsste, wäre das auf jeden Fall die Gelassenheit und die Einfachheit der Dänen sowie der Stellenwert des Sports. Da können wir Deutschen uns noch eine Scheibe abschneiden. Allgemein nimmt man aber unglaublich viel während eines solchen Aufenthalts mit, das denke ich, realisiert man erst, wenn man wieder zu Hause ist. Ich kann es also jedem nur wärmstens empfehlen.

Sie spielen dort auch weiter Handball. Inwiefern unterscheidet sich dieser vom deutschen Frauen-Handball und welche Rolle nehmen Sie bei Ihrem Club in Aalborg ein?

Oßwald: Was ich rasch gemerkt habe, ist, dass meine dänischen Teamkollegen eine deutlich bessere Ausbildung in der Jugend genossen haben. Hier ist der dänische Handball deutlich weiter. Das Spiel hier ist allgemein etwas technischer und schneller ausgelegt. Man darf dadurch aber auch mehr Fehler machen, es wird viel ausprobiert, das gefällt mir. Der deutsche Handball ist dafür physischer, was mir hier in Dänemark aber auch Vorteile verschafft. In Aalborg habe ich vor allem die Rolle des Abwehrspezialisten im Innenblock eingenommen. Im Angriff spiele ich im linken Rückraum.

Die Europameisterschaft findet aktuell in Dänemark statt. Spüren Sie etwas von der Euphorie trotz Corona?

Oßwald: Autos mit Dänemark-Flaggen habe ich noch nicht gesehen, aber eine gewisse Vorfreude ist doch zu spüren. Der Frauenhandball hat hier einen viel höheren Stellenwert. Alle Spiele der Nationalmannschaft und auch die Ligaspiele werden im Free-TV übertragen und sogar ein EM-Managerspiel gibt es. Selbst ich merke, wie viel mehr ich mich mit der EM beschäftige, im Vergleich zu den vergangenen Ausgaben.

Wie halten Sie Kontakt zu Ihrer Familie in Bayern und den Freunden in der Heimat?

Oßwald: Vor den Reisebeschränkungen haben mich sogar einige hier besucht. Ansonsten hilft natürlich Facetime und wir telefonieren viel. Das klappt ganz gut. Und Weihnachten kann ich nach Hause.

Inwieweit verfolgen Sie die Saison der Kurpfalz-Bären und wie beurteilen Sie den Verlauf bisher?

Oßwald: Sofern es mir möglich ist, versuche ich, jedes Spiel der Bären im Livestream oder im Ticker zu verfolgen. Die Mannschaft hatte einen schwierigen Start und arbeitet sich jetzt aber Schritt für Schritt an ihre Belohnung heran. Ich bin guter Dinge, dass ein paar Punkte am Ende für die Mannschaft herausspringen werden.

Bis wann werden Sie noch im Ausland sein und werden Sie anschließend wieder das Bären-Trikot tragen - auch über die Saison 2020/21 hinaus?

Oßwald: Ich werde die Runde in Aalborg zu Ende spielen. Die Spielzeit endet am 27. März, vorausgesetzt, es gibt keine Relegation. Was die Zeit danach angeht, haben wir uns darauf verständigt, zu gegebener Zeit darüber zu sprechen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.12.2020