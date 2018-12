In den Nachbarschaftsduellen gibt es keine Sieger

In der Fußball-Kreisklasse A endeten die beiden Derbys zwischen Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung mit einem Unentschieden.

SV Rohrhof – KSC Schwetzingen 1:1 (0:0)

Im letzten Spiel im Jahr 2018 trennten sich die beiden Mannschaften wie im Hinspiel 1:1. Von Anfang an war das Spiel sehr zerfahren und mit wenigen Torchancen. Nach der Pause war Rohrhof mehr auf Sieg eingestellt, da sich die Schwetzinger zu sehr mit sich und dem Schiedsrichter beschäftigen. Daraus resultierend das 1:0 durch Parisi nach einem Fehlpass im Spielaufbau. Weiterhin kam kein wirklicher Spielfluss auf, daher gab es wenige Chancen auf beiden Seiten. Der Ausgleich der Gäste fiel nach einem Eckball durch Karadeniz. Danach war das Spiel weiter sehr hektisch und mit viel Unterbrechungen. Aber am Ende war es ein gerechtes Unentschieden.

FV Brühl II – FC Viktoria Neckarhausen 3:1 (2:0)

Tim Heene nutze bereits in der dritten Spielminute eine Kopfballvorlage von Tim Hofmann, er traf aus kurzer Distanz zum 1:0. Neckarhausen zeigte sich nicht geschockt, war dem Ausgleich nah. Pech hatte dabei Alexander Duttenhöfer, er scheiterte lediglich an der Querlatte des Brühler Gehäuses. Brühl agierte effektiver, nach einem scharfen Flachpass in den FC Strafraum lenkte Julian Kümmerle den Ball zum 2:0 ins eigene Tor ab (23.). Nach Wiederanpfiff nutzte Ediz Yücel einen langen Ball in den Brühler Strafraum per Kopf zum 2:1-Anschlusstreffer (63.). Die Gäste drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich, den Sack endgültig zu machte allerdings Canay Keklik, er erzielte in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Heene den 3:1-Endstand (90+1). Neulußheim – Neckarau 0:1 (0:1)

Altlußheim – Oftersheim 0:0

Die ereignisarme Partie zwischen dem SV Altlußheim und der SG Oftersheim endete zurecht in einem torlosen Unentschieden. vm/zg

