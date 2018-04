Anzeige

Der nächste Schritt in Richtung Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) ist getan: Die HG Oftersheim/Schwetzingen gewann das landesverbandsinterne Vorqualifikationsturnier in Oftersheim. Damit unterstrich sie ihre Ambition, weiterhin dritte Kraft in Badens männlichem Jugendbereich bleiben zu wollen. Sie steht damit als einer der drei Ausrichter im Qualifikationsbereich 5 fest. Die erste Hauptrunde wird am 5. und/oder 6. Mai ausgetragen, je nachdem, ob es vier oder fünf Teilnehmer gibt. Die möglichen Gegner kommen aus Südbaden, Bayern und Württemberg.

Auch wenn sich die Ergebnisse recht klar lesen lassen, war es teilweise eine schwere Geburt. Sowohl Birkenau (25:19) als auch Nußloch (20:12) leisteten zunächst ordentlich Widerstand. Erst nach den jeweiligen Pausenständen (11:10 und 8:8) ziegte sich der Hausherr verbessert und zog in beiden Fällen auf acht Tore Differenz davon (22:14 und 18:10). Mangelte es gegen den hessischen TSV aus dem Odenwald zuerst an der notwendigen Stabilität und Absprache in der Abwehr, waren es gegen die SGN eine Reihe von zwar gut erarbeiteten Chancen, die aber ungenutzt blieben.

Aussetzer werden künftig bestraft

Letztlich war auch dieser Job erledigt, die Nuss geknackt. Jubel und Begeisterung hielten jedoch sich in Grenzen, wohlwissend, dass in drei Wochen härtere Brocken bevorstehen, gegen die solche Aussetzer schnell bestraft werden könnten. Größere Freude verbreiteten dann ausgiebig die Birkenauer, als sie in der abschließenden Partie Nußloch mit 20:19 niedergerungen hatten.