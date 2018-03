Anzeige

Nicht wiederzuerkennen war das Team der HSG St. Leon/Reilingenbeim TV Knielingen. Während der Handball-Badenligist zuletzt beim TSV Birkenau mit einer tadellosen Angriffsleistung aufwartete, blieb beim TVK vieles Stückwerk und vor allem in der Offensive fehlten über die gesamte Spielzeit der Elan und die Dynamik, um gegen eine recht sattelfeste und stabile Defensive der Gastgeber entscheidende Akzente zu setzen. Am Ende stand eine 18:27 (8:15)-Niederlage

Neben einer eher suboptimalen Wurfausbeute schlichen sich auch noch zahlreiche technische und Abspielfehler ein, die den Gegner förmlich zu Kontern einluden. Allerdings muss man gerechterweise anmerken, dass den HSG-Schützen teilweise das Wurfpech an den Händen klebte. Allein in der Anfangsphase verzeichnete man gleich vier Pfosten- und Lattentreffer und im Verlauf der Begegnung summierten sich sowohl die Anzahl der vergebenen klaren Torchancen als auch die Treffer an das Torgestänge. Die Gastgeber zeigten eine solide Leistung und stellten schon früh die Weichen auf Sieg. Mit ihrem schnörkellosen, aber effektiven Spiel gelangen einfache, teils klug herausgespielte Tore. Vor allem auch im Defensivbereich agierten sie sehr stabil und kompakt und ließen der HSG-Offensive wenig Spielraum zu einem konstruktiven Angriffsspiel. Allerdings übte der Rückraum der HSG zu wenig Druck aus und blieb ohne große Wirkung in dieser Partie. Andreas Rausch meinte auch: „Mit solch einer unterirdischen Wurfquote kann man nicht gewinnen. Wir haben viel zu schnell und überhastet abgeschlossen. Der Gegner hat das gnadenlos ausgenützt. Dann kommt solch ein Ergebnis zustande.“ Ärgerlich war diese schmerzhafte Niederlage allemal, wäre die HSG doch mit einem Sieg punktemäßig bis auf zwei Punkte an den TVK herangekommen.

Früh im Hintertreffen

Einen Start nach Maß hatten die Gastgeber. Zwei Lattentreffer der HSG nutzten sie konsequent über Tempogegenstöße zum 2:0. Dann dominierten einerseits die Defensivabteilungen beider Mannschaften und andererseits agierten die Angriffsreihen beider Teams wenig effektiv. So dauerte es bis zur 8. Minute, ehe der nächste Treffer zum 2:1 fiel. Die Gastgeber waren aber in ihrer Wurfausbeute wesentlich effektiver und hatten beim 9:4 schon früh die Weichen auf Sieg gestellt. Mehr und mehr bereitete der agile Kreisläufer des TVK der HSG-Abwehr große Probleme und auch die Überzahl wurde konsequent von den Gastgebern genutzt. Über 13:6 erspielte sich der TVK bis zur Pause einen komfortablen 15:8-Vorsprung.