In der Offensive sind gute Ideen gefragt

Die 0:2-Niederlage in Nürnberg ärgerte Uwe Koschinat am Donnerstag immer noch. „Spieloptisch waren wir klar überlegen“, blickte der Trainer des SV Sandhausen zurück und trauerte vor allem dem vergebenen Elfmeter nach. Aber die Partie beim Club verstärkte vor allem seine Erkenntnisse, dass sich die Gegner in der 2. Fußball-Bundesliga zunehmend besser auf die Spielweise des SVS einstellen.

Die Nürnberger seien mit ihrer einfach strukturierten Vorgehensweise und in den entscheidenden Momenten auch von der individuellen Qualität und der körperlichen Präsenz der Gastgeber geschlagen. „Und der 1. FC Heidenheim hat auch solche Spieler“, schaut der Chefcoach auf die Heimpartie an diesem Freitag (18.30 Uhr, BWT-Stadion am Hardtwald) voraus.

Systemänderung denkbar

Für den ambitionierten Fußballlehrer sind diese Erkenntnisse aber mehr Herausforderung als Problem. „Damit müssen wir umgehen“, sagt Koschinat. Lösungsmöglichkeiten gebe es zwei: Entweder das 4-4-2-System mit den beiden Stürmern intensivieren oder das Strickmusterändern - in ein 4-2-3-1 mit nur einem zentralen Angreifer. „Wir haben beide Spielsysteme im Trainingslager verfeinert und können problemlos umschalten.“ Möglich wäre auch, beide Flügel doppelt zu besetzen - mit Philip Türpitz rechts und Mario Engels links - und dafür auf den klassischen Zehner zu verzichten.

Dabei hatte ihn in Nürnberg die Angriffsleistung - mit Ausnahme des verschossenen Elfers - keinesfalls enttäuscht. Die Zahl der Torchancen sei für ein Auswärtsspiel okay gewesen. Der SVS habe in der ersten Saisonhälfte sogar ligaweit die höchste Torabschlussquote nach Flanken gehabt. „Aber du brauchst im letzten Drittel gute Ideen“, weiß er. Und das wird am Freitagabend gegen den 1. FC Heidenheim mindestens genauso gefragt sein, wenn es gegen ein „Schwergewicht der 2. Bundesliga“ gehe. „Sie haben eine enorme Spielstärke aus der Abwehr heraus“, lobt Koschinat, der die Gäste von der Ostalb absolut zu den Aufstiegskandidaten zählt. „Der ganze Verein hat sich enorm entwickelt.“

Aber das gelte auch für den SVS: „Die Richtung hier stimmt“, sieht der Trainer eine vielversprechende Perspektive für den Verein und die Mannschaft: „Viele Spieler haben eine gute persönliche Entwicklung genommen“, sagt Koschinat und sieht in diesem Prozess noch genug Luft nach oben. Prinzipiell sei er mit dem Status quo im Mittelfeld der zweiten Liga „mit einem Auge auf die einstelligen Plätze zufrieden. Um diese Position zu manifestieren, da käme ein Sieg gegen Heidenheim gelegen: „30 Punkte nach 21 Spieltag wäre super für uns.“

Bei der Mission Heimsieg nicht mitwirken können werden neben den Langzeitverletzten Markus karl und Eric Zenga auch Julius Biada (muskuläre Probleme in der Wade) und Robin Scheu, der nach Verletzungspause zumindest noch kein Kandidat für die Startelf ist. Hingegen habe sich der zuletzt etwas aufs Abstellgleis geratene Isländer Rúrik Gíslason in zwei Trainingsleiten auf sich aufmerksam gemacht: „Er lässt sich nicht hängen“, sagt der Coach.

