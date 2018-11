In der Summe enttäuschend

Am Ende haderten die Fußballer des SV Sandhausen nicht mit ihrer Leistung, dafür aber mit dem Ergebnis, denn im Kellerduell der 2. Bundesliga hatten sie sich gegen den direkten Verfolger MSV Duisburg einiges vorgenommen. Letztendlich sprang bei der torlosen Begegnung gegen die Zebras (wir berichteten) jedoch nur ein Punkt heraus – zu wenig, um sich ein wenig Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

„Mit diesem Zähler bin ich überhaupt nicht zufrieden. Wir haben vor dem Spiel klar gesagt, dass wir heute auf Sieg spielen. Mit etwas mehr Glück hätte das auch geklappt“, haderte Rechtsverteidiger Philipp Klingmann mit dem Schicksal. Dennoch war die gezeigte Leistung eine, auf der es sich aufbauen lässt. Kapitän Denis Linsmayer hob das Positive heraus: „Nach der Flut an Gegentoren in den vorangegangenen Spielen haben wir heute endlich wieder die Null gehalten. Trotzdem war das heute ein Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten, und gerade in der zweiten Halbzeit haben wir alles reingeworfen. Was das Engagement angeht, kann man uns keinen Vorwurf machen.“

SVS-Trainer Uwe Koschinat nahm im Vergleich zur 1:3-Niederlage in Dresden keine Änderungen in seiner Startformation vor. Ein Grund dafür war sicherlich die Tatsache, dass der Coach mit seiner Mannschaft eine Woche lang ungestört trainieren konnte, anstatt durch die Republik zu touren. Das war in der Vorwoche noch anders, da hatte Sandhausen drei Auswärtsspiele binnen sieben Tagen.

Nach der Pause zu Holstein Kiel

„Das Unentschieden ist gerechtfertigt“, fand Torhüter Niklas Lomb, der mit einer starken Leistung einiges dazu beigetragen hatte, dass der SVS zumindest einen Punkt holte. Übungsleiter Koschinat war dagegen mit den ersten 60 Minuten nicht zufrieden: „Wir hatten viele Phasen, in denen wir den strategischen Spielaufbau und die hohe Flexibilität des MSV unheimlich schwer kontrollieren konnten. In der Summe bin ich enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben.“

Das kann der SVS dann am Samstag, 24. November, in Kiel nachholen (Spielbeginn: 13 Uhr). „Darauf fokussieren wir uns jetzt voll und ganz“, versprach Otmar Schork, Geschäftsführer des SVS. Bis dahin kann Koschinat, der noch nicht einmal einen Monat im Amt ist, seine Mannschaft in der Länderspielpause noch besser kennenlernen. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.11.2018