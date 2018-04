Anzeige

Eine unnötige 1:3-Niederlage musste der FV Brühl gestern bei der Fußball-Landesliga-Spitzenmannschaft SV Waldhof Mannheim II hinnehmen. Die Elf von Trainer Volker Zimmermann präsentierte sich über weite Phasen des Spiels als gleichwertiger Gegner, aber innerhalb von fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff war die Partie praktisch entschieden.

Einen frühen Rückstand verhinderte Brühls Keeper Robin Albrecht, nach einem langen Einwurf in den Strafraum verhinderte er einen möglichen Gegentreffer (2.). Auch in der neunten Minute blieb eine unübersichtliche Situation im Brühler Strafraum ohne Folgen. Der FVB fand in der Folgezeit immer besser ins Spiel, ein erster Schussversuch von Patrick Morscheid landete aber noch über dem Waldhof-Gehäuse (13.). Drei Minuten später versuchte es Patrick Greulich, SVW-Schlussmann Konstantin Weis lenkte seinen Distanzschuss über die Querlatte (16.). Auf der Gegenseite landete Flankenversuch von Dennis Franzin auf der Querlatte des Brühler Tores (26.). Im Gegenzug bot sich Tim Diederichs die bis dahin beste Chance der Gäste, er brachte den Ball aber nicht an Weis vorbei im Tor unter (27.).

FVB: Albrecht - Heene, Heuberger (63. Szarka), Lehr, Gabauer, ... FVB: Albrecht - Heene, Heuberger (63. Szarka), Lehr, Gabauer, Diederichs (76. Keklik), Wallerus (82. Geist), Hoffmann, Böckli, Greulich, Morscheid (46. Schulze) Torfolge: 1:0 Loviso (39.), 2:0 Franzin (41.), 3:0 Tzimanis (45.), 3:1 Heene (69.) Beste Spieler: Loviso, Franzin, Heinzelmann – Lehr, Gabauer, Hoffmann.

Als alles nach einer torlosen ersten Spielhälfte aussah, schlugen die Gastgeber dreimal zu. In der 39. Minute überwand Antony Loviso den etwas zu weit vor seinem Tor postierten Albrecht mit einer Bogenlampe zum 1:0. Zwei Minuten später war Franzin mit einem direkt verwandelten Eckball zum 2:0 erfolgreich und praktisch mit dem Pausenpfiff erzielte Ilias Tzimanis mit einem strammen Schuss, das 3:0 (45.).