In Hälfte zwei reißt der Faden

Das vierte Auswärtsspiel der Saison in Viernheim bedeutete gleichzeitig die vierte Niederlage in fremder Halle für die Badenliga-Handballer des HSV. Bei der TSV Amicitia verloren die Hockenheimer am Ende deutlich mit 17:26 (9:10). Dabei konnte der HSV das Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn bis zur Pause noch ausgeglichen gestalten.

Nach nervösem Beginn von beiden Teams nahmen zunächst die Gastgeber das Zepter im Angriff in die Hand und führten nach dem Treffer von Mittelmann Dymal Kernaja mit 3:0. Erst nach mehr als sieben Minuten gelang Alexander Diehm das erlösende erste Tor für den HSV, der im Rückraum auf Max Rausch verzichten musste. Bis zur Mitte der ersten Halbzeit eines schwachen Spiels waren weitere Treffer Mangelware. Rouven Müller netzte für die Gäste erst wieder in der 16. Minute zum zwischenzeitlichen 4:2 ein. Im Anschluss entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, Hockenheim hielt stets den Anschluss und glich vor der Pause durch Florian Rech zum 9:9 aus. Ex-HSV-Akteur Kernaja markierte anschließend den Halbzeitstand für Viernheim.

Linie völlig verloren

Nach dem Seitenwechsel gestalteten die Gäste das Spiel zunächst offen (15:13). In der Folge jedoch verlor Hockenheim völlig seine Linie in der Offensive: ganze zehn Minuten lang erzielte der HSV keinen weiteren Treffer, während die Hausherren mit einem 6:0-Lauf für die Vorentscheidung sorgten (21:13). Auch die Auszeit von Trainer Admir Kalabic und taktische Kniffe wie der siebte Feldspieler brachten keine Verbesserung im ertragarmen Angriffsspiel. Erst Sandro Ziegler und Denis Kalabic beendeten die Torflaute (50.). Doch zu einer Aufholjagd sollte es nicht mehr kommen.

Hubert einfach nicht gewachsen

„Beide Mannschaften haben sehr nervös begonnen. Wir hatten durchaus Chancen und hätten nicht von Beginn an mit drei Toren hinten liegen müssen. Auf der anderen Seite hätte Viernheim aber bereits höher führen können. Insgesamt war die erste Halbzeit ausgeglichen“, meinte HSV-Abteilungsleiter Stefan Kögel. Im zweiten Durchgang habe Hockenheim gut begonnen, dann jedoch „den Faden verloren, vorne haben wir zu wenig Druck entwickelt und in der Abwehr bekamen wir den Kreisläufer Jannik Geisler und Viernheims Ideengeber Holger Hubert einfach nicht in den Griff – trotz offensiverer Deckung. Wir waren im Angriff zu ideenlos und wir kassierten einige Kontertore nach Ballverlusten“.

HSV: Sowden, Peter; Hoffmann, Rech (6), Ziegler (2), Anschütz (2), Müller (4), Gubernatis, Diehm (2), Erles, Kalabic (1). bkl

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.11.2018