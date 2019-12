In Pause als Spitzenreiter

Die Spvgg 06 Ketsch eilt in der Frauen-Fußball-Landesliga weiter unaufhaltsam von Sieg zu Sieg. Die SG Eppelheim errang einen Achtungserfolg.

Spvgg 06 Ketsch – VfB Gartenstadt 3:0 (2:0)

Im letzten Spiel vor der Winterpause mussten die Frauen aus Ketsch zu Hause gegen den Tabellenvorletzten aus Gartenstadt antreten. Das Spiel lief nur in eine Richtung, die Gastgeberinnen hatten das Geschehen im Griff. Folgerichtig gingen die Ketscher Frauen auch schon früh in Führung durch Amelie Maribel Schneider (5.). Nur zwei Minuten später erhöhte Tamara Beigel auf 2:0 (7.). Danach erspielte sich das Heimteam viele Chancen, konnte aber selbst hundertprozentige Gelegenheiten nicht verwerten. Das gleiche Bild auch in der zweiten Halbzeit – bis zur 73. Minute, dann war Mia-Sophie Witz zum 3:0 erfolgreich. Die Ketscher Damen gehen nun mit deutlichem Vorsprung als Tabellenführer in die Winterpause.

SpG St. Leon/ Mingolsheim – SG Eppelheim 1:1 (0:1)

Mit dem Tabellendritten aus St. Leon/ Mingolsheim hatten die Eppel-heimerinnen im ersten Rückrundenspiel kein leichtes Los gezogen. Zwar drückte die gegnerische Offensive von Beginn an, aber die SG Eppelheim hielt dagegen, lauerte auf Konter und konnte somit auch durch Nora Hübner in Führung gehen (10.). Allerdings wollten auch die Gastgeberinnen keine Punkte vergeben und gingen immer mehr in die Offensive. Dadurch konnte Lara Lingenfelser in der zweiten Spielhälfte den Ausgleich zum 1:1-Endstand erzielen (60.). wy

