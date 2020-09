In Überzahl Sieg aus der Hand gegeben

Trotz Überzahl gab Fußball-Landesligist FV Brühl in der zweiten Halbzeit eine 0:2-Pausenführung aus der Hand und musste sich mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben.

Der FVB begann gut und hatte in der ersten Spielhälfte deutlich mehr gefährliche Strafraumszenen als der Gegner. In der zweiten Minute setzte sich Roman Gabauer im gegnerischen Strafraum durch, VfB-Keeper Dennis Steger machte sich lang und wehrte seinen Schuss ab. Tim Hoffman versuchte es wenig später aus spitzem Winkel, verfehlte aber das Ziel (5.). Besser machte es Yusupha Sarr, er zog nach einem Eckstoß ab und der Ball landete zum 0:1 in der Maschen (9.).

Die Möglichkeit, die Führung auszubauen, bot sich Matteo Dorn, er verpasste eine Sarr-Flanke nur knapp. Auch Vittorio Cammilleri hatte kein Glück, nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld segelte sein Kopfball knapp über die Querlatte des VfB-Tores (26.). Erneut Hoffmann war es, der sich auf Linksaußen durchsetzte, sein Pass nach innen wurde gerade noch abgefangen. Die Brühler Bemühungen wurden dann doch noch vor dem Halbzeitpfiff belohnt, Hoffmann legte quer auf Sarr, der keine Mühe mehr hatte, aus kurzer Distanz zum 0:2 einzuschieben (40.). Aron Späth wurde auf dem Weg zum 0:3 jäh gestoppt, St. Leons Spielführer Steven Durst sah für diese Notbremse die Rote Karte (43.).

Gastgeber dominieren

Wer jetzt geglaubt hatte, der FVB könnte das Spiel in Überzahl sicher nach Hause schaukeln, sah sich getäuscht. Die Gastgeber waren in der zweiten Hälfte die dominierende Mannschaft und machten mächtig Druck. Dennoch ließ Brühl zunächst keine klaren Chancen zu und hatte selbst die Möglichkeit, auf 1:3 zu erhöhen. Florian Härer scheiterte per Kopf aus kurzer Distanz an Keeper Steger (82.). So war es ein Foulelfmeter, der den Anschlusstreffer brachte. Die Gäste hatten die Möglichkeit zu klären, vertändelten aber den Ball und Kevin Oechsler verwandelte letztlich sicher (75.). In der 85. Minute war es erneut Oechsler, der nach einem Querpass kurz vor das Brühler Tor den 2:2-Ausgleich erzielte (85.). Der FVB hatte in der Schlussphase durch Dorn und Demirci noch Möglichkeiten, doch noch als Sieger vom Platz zu gehen, es blieb aber letztlich beim 2:2-Unentschieden.

„Wir haben die erste Halbzeit klar bestimmt und nichts zugelassen. St. Leon hat sich in der zweiten Spielhälfte das Unentschieden verdient, obwohl auch nach Wiederanpfiff Chancen für uns da waren, das Spiel zu entscheiden“, ärgerte sich Brühls Trainer Volker Zimmermann über die Punkteteilung. vm

