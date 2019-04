Infront bleibt Partner des SVS

Infront Germany bleibt auch in Zukunft exklusiver Vermarktungspartner des SV Sandhausen. Die seit 2012 bestehende Zusammenarbeit wird um drei Spielzeiten bis 2021/22 verlängert – unabhängig davon, in welcher Liga der SVS in der nächsten Saison antritt. Wie bisher umfasst das Engagement der Sportmarketing-Agentur beim Zweitligisten die exklusive Vermarktung aller stadion- und vereinsgeborenen Rechte inklusive Hospitality.

Jürgen Machmeier, Präsident des SVS, freut sich über die Einigung: „Die Verlängerung der langjährigen Partnerschaft mit Infront zeigt nicht nur die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren, sondern ist auch das Bekenntnis zu einer zukunftsweisenden Kooperation mit gemeinsamen Zielen über diese Saison hinaus.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.04.2019