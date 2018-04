Anzeige

In Schwetzingen und Umgebung gibt es schon lange Inlinehockey-Begeisterte – nämlich die „Huskies“ in der DJK. Von sehr aktiven und erfolgreichen Zeiten um 2000 und 2010 kam es 2016 zur Wiedergründung auf dem Spielfeld neben dem „Alla hopp“-Gelände in Schwetzingen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Moment wird der Sport von einem sehr motivierten Jugendteam der Neun bis 14-Jährigen präsentiert. Nun möchten die Erwachsenen nicht nur alte Pokale entstauben, sondern wollen das Erwachsenenteam neu zum Leben erwecken und mit Freude am Sport füllen.

Deshalb laden die „Huskies“ am Samstag, 21. April, um 16 Uhr Interessierte auf das Spielfeld neben der „Alla hopp“-Anlage ein: Anfänger wie Fortgeschrittene, Männer wie Frauen ab 16 Jahren. Als Grundausrüstung sind Inliner, ein Helm (Hockey- oder Fahrradhelm), Knie- und Ellbogenschützer oder Schutzprotektoren und – falls vorhanden – Schläger und Handschuhe sinnvoll. Wenn’s regnet, fällt das Training aus, aber ein Kennenlernen ist möglich. zg