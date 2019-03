Inspiration für eigenen Comic

„My Candide“ heißt das Programm extra für junge Besucher und Familien, das die Staatlichen Schlösser und Gärten zu der Ausstellung über Voltaires Werk im Schlossgarten Schwetzingen anbieten. Der nächste Termin findet am morgigen Samstag um 14 Uhr statt. Nach dem Kennenlernen der Exponate im Lapidarium in der Orangerie werden die Kinder zum Basteln und Malen eingeladen.

Voltaire, der bedeutende Philosoph der Aufklärung und Verfasser von vielen Werken der Weltliteratur, war mehrmals am Hof der Schwetzinger Sommerresidenz bei Kurfürst Carl Theodor zu Gast. Zuletzt 1758, im Gepäck einen Entwurf seiner Novelle „Candide“, die er ein Jahr später in Genf vollendete.

Kein Buch der Weltliteratur wurde wohl in seinen verschiedenen Auflagen von so vielen Künstlern illustriert: Es sind mehr als 150, darunter Daniel Chodowiecki, Paul Klee, Alfred Kubin, Antoni Clavé, Hans Erni, Rockwelt Kent und Michael Matthias Prechtl.

In der inspirierenden Atmosphäre des Lapidariums lernen die Kinder die Geschichte von „Candide“ kennen. „Candide und seine Kunigunde – ein Kuss der seinen Lebensweg verändert“ stellt dabei die Frage nach dem Guten und dem Bösen, der Hoffnung und dem Glauben an das Gute in der Welt. Was passiert mit Candide, wer war er? Ein Prinz, ein Held, ein Glückspilz oder doch einfach nur ein Pechvogel? In Anschluss an den Exkurs kann jeder einen Comic oder ein Lesezeichen gestalten.

Noch zweimal wird das Aktionsprogramm für Kinder angeboten: Morgen sowie am Samstag, 13. April, jeweils um 14 Uhr. Die Sonderführung für Familien kostet pro Teilnehmer 6 Euro und dauert inklusive Vortrag und Bastelzeit zwei Stunden.

Lapidarium als Galerie

90 Exponate werden im Lapidarium der Orangerie zwischen den steinernen Originalen der steinernen Götter und Helden aus dem Schlossgarten gezeigt. Ausgerichtet wird die Ausstellung von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg und der Schlossverwaltung Schwetzingen in Zusammenarbeit mit dem Kurator Josef Walch. Sie läuft noch bis Montag, 22. April. zg

