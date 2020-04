Intensives Minutentraining mit Manuel

4 Fotos ansehen Wir begeben uns in den Kniestand und verlagern den Oberkörper nach vorne. Die Arme bleiben seitlich gestreckt neben den Oberschenkeln. © Pfitzenmeier

Bereit für einen schweißtreibenden Einstieg ins Wochenende? Manuel Limbeck zeigt euch ein hoch intensives Intervalltraining, HIIT-Training genannt.

Dies ist ein super Ganzkörper-Work-out, welches mit geringen Platz den Körper auf Hochtouren bringt. Das Work-out besteht aus insgesamt acht verschiedenen Übungen, die jeweils für 60 Sekunden mit 15 Sekunden Pause durchgeführt werden. In der aktiven Pausenzeit werden einfache Bewegungsmuster durchgeführt, die je nach Fitnesslevel in der Intensität angepasst werden können. Also von langsamen Kniehebelauf auf der Stelle bis hin zu schnellen dynamischen Skippings. An dieser Stelle zeigen wir wie auch in den vorangegangenen 15 von insgesamt 30 Teilen unserer Serie Fitness für zu Hause zwei Beispielübungen, auf unserer Internetseite gibt es ein Video, in dem Manuel detailliert anleitet.

Erstes Beispiel (Übung 1 und 2): Wir begeben uns in den Kniestand und verlagern den Oberkörper nach vorne. Die Arme bleiben seitlich gestreckt neben den Oberschenkeln. Bei der Vorlage des Oberkörpers ist es wichtig, dass der Rücken lang und gerade bleibt. Das Gesäß darf sich ein Stück Richtung Füße absenken. Bei der Aufrichtung langsam und kraftvoll wieder in die Ausgangsposition zurückkehren.

Video Sport Fitness für zu Hause (16/30) - Fitness für alle - 07:17 Manuel Limbeck, Experte der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, fordert mit einem HIIT-Training die Muskeln. Manuel Limbeck, Experte der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, fordert mit einem HIIT-Training die Muskeln.

Zweites Beispiel (Übung 3 und 4): Wir machen einen großen Ausfallschritt nach vorne und verschränken die Arme vor der Brust. Dann rotieren wir langsam zur Seite des vorderen Beins. Beim Ausfallschritt unbedingt darauf achten, dass der Oberkörper schön gerade und aufgerichtet bleibt. Das hintere Knie senkt sich dabei senkrecht in Richtung Boden ab. kaba

