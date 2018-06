Anzeige

Peter Träutlein will gar nicht um den heißen Brei herumreden: „Realistisch gesehen war es das mit dem Aufstieg“, sagte er nach der knappen 4:5-Heimniederlage des TC Blau-Weiß Schwetzingen im Spitzenspiel der Tennis-Oberliga gegen den TC Weinheim II. „Es war saumäßig eng“, bilanzierte der Trainer und meinte enttäuscht: „Es hat nicht solen sein.“

Denn viel hatte nicht gefehlt, um den bis ebenfalls verlustpunktfreien Kontrahenten geschlagen zurück an die Bergstraße zu schicken. Aber die Voraussetzungen waren eben nicht optimal: Wie eigentlich zu erwarten war, konnte Spitzenspieler Lloyd Harris erneut nicht antreten. Der Südafrikaner spielt seit gestern die Qualifikation in Wimbledon, deshalb war ihm ein Einsatz in Schwetzingen nicht zuzumuten.

Am Freitag musste auch David Yawalkar absagen. Der Routinier bekam kurzfristig einen beruflichen Auslandstermin in den Terminkalender und musste dafür schon am Wochenende anreisen. Vor allem im Doppel fehlte er den Schwetzingern. Denn nach dem 3:3 in den Einzeln fiel die Entscheidung in den abschließenden Doppeln. „Und da mussten wir leider Kompromisse machen.“ Weil bei Youngster Nick Heinrichs im Einzel gegen Sören Brüstle (1:6/5:7) die Rückenprobleme zurückkehrten, wurde er anschließend geschont.