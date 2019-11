Eigentlich gab es am letzten Wochenende für die 3. Handball-Liga deutschlandweit eine kleine Ruhepause. Aber einige Teams nutzten diesen Ausweichtermin für nachzuholende oder vorverlegte Partien. Und so hat sich auch das Tabellenbild der Mitte-Staffel ein wenig verändert. Standen Rodgau Nieder-Roden und Großwallstadt für eine Woche Kopf an Kopf gemeinsam an der Spitze, hat sich der Altmeister

...