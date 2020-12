Ivan Paurevic entpuppt sich als gute Wahl

15 619 Tage musste Michael Schiele warten, ehe er seinen ersten Sieg als Cheftrainer in der 2. Fußball-Bundesliga einfahren durfte. Ausgerechnet an seiner alten Wirkungsstätte schlug der 42-Jährige zu. Mit 3:2 (1:1) bezwang der neue Coach des SV Sandhausen die Würzburger Kickers, mit denen er im vergangenen Sommer noch in das Unterhaus aufgestiegen war (wir berichteten). Anschließend war er

...