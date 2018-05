Anzeige

Während es von den vier Fußball-Landesligisten aus unserem Verbreitungsgebiet mit dem FV Brühl bei Badenia St. Ilgen, der SG ASV/DJK Eppelheim im Heimsspiel gegen VfL Kurpfalz Neckarau und die Spvgg 06 Ketsch bei ihrer Heimaufgabe gegen SV Waldhof II es nur noch um die „goldene Ananas“ geht, steht für die abstiegsbedrohte Mannschaft von TSG Eintracht Plankstadt am Samstag (16.30 Uhr) gegen die auf dem Abstiegsrelegationsplatz stehende Mannschaft des TSV Michelfeld eine heikle Heimaufgabe bevor.

„So ungern ich auch diesen Ausdruck verwende, aber am Samstag ist er absolut angebracht – ja, wir haben gegen Michelfeld ein Sechs- Punkte-Spiel vor der Brust“, lässt der TSG Eintracht Trainer Frank Engelhardt wissen. Vier Spieltage vor Rundenschluss geht es für Plankstadt gegen Michelfeld und dann gegen St. Ilgen gegen unmittelbare Konkurrenten. „Damit wir das kommende spielfreie Wochenende auch etwas entspannter beobachten können, ist ein Heimsieg gegen Michelfeld Pflicht. Dazu ist es notwendig, über 90 Minuten an unser Limit zu gehen, bei Schmerzen den inneren Schweinehund zu überwinden und durchweg positiv zu bleiben“, sagt Engelhardt.

Und: „Ich bin überzeugt, dass unsere Spieler wissen, um was es geht. Wir haben in den vergangenen Wochen, trotz mittelmäßiger Ergebnisse, gezeigt, dass wir in der Landesliga mithalten können, jetzt müssen wir es mit einem Heimsieg beweisen.“