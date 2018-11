Jammeh besorgt das Siegtor

Die TSG Eintracht Plankstadt II holte sich in der Fußball-Kreisklasse B erst in der Schlussminute den Sieg in Friedrichsfeld.

FC Germania Friedrichsfeld II – Eintracht Plankstadt II 1:2 (0:1)

TSG-Coach Heinz Beneke gelang mit der Nominierung des starken Daniele Patti ein guter Schachzug. Nach einer halben Stunde gingen die Gäste Führung: Eine Hereingabe von der rechten Seite ging an Freund und Feind vorbei und Yankuba Jammeh bedankte sich mit einem verunglückten Schuss, der mit Hilfe des Innenpfostens die Linie überschritt (31.). Glück hatte die TSG II, dass Athanasios Mpinios für Friedrichsfeld II einen Elfmeter neben das Tor setzte (43.). Auch nach dem Seitenwechsel tat sich Plankstadt II schwer, sein geordnetes Spiel aufzuziehen. In der 69. Minute erzielte Erkan Gürsoy für die Germanen den nicht unverdienten Ausgleich. In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent. Zuerst hielt Germania-Schlussmann Lukas Belovic einen Strafstoß (81.), dann sah der Germane Dirk Stieger Gelbrot (82.). Als alles auf ein Remis hindeutete, gab es erneut Elfmeter für Plankstadt II. Jammeh übernahm die Verantwortung und netzte zum 1:2-Endstand ein (90.).

Aramäer Leimen – SG Eppelheim II 1:0 (1:0)

Nach einem sehr chancenarmen Spiel, das eigentlich hätte torlos enden müssen, standen die Eppelheimer mit leeren Händen da. Bereits in der 13. Minute fiel das Tor des Tages: Einen langen Ball auf außen nahm Tobias Machourek gut mit und spitzelte den Ball am herauseilenden SG-Keeper Mohamed Bel Hadj vorbei ins Netz. Danach verflachte die Partie zusehends. Die größte Chance zum Ausgleich hatte noch Bel Hadj, der zum letzten Eckball mit nach vorne geeilt war, den Kopfball aber nicht genau genug platzieren konnte (90.+2). wy

