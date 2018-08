Jammeh rettet TSG Eintracht II

A-Liga-Absteiger TSG Eintracht Plankstadt II ist mit einem Sieg in die neue Fußball-B-Klassen-Saison gestartet.

TSG Eintracht Plankstadt II – VfL Hockenheim 3:2 (2:1)

Es war das erwartet schwere Spiel für die Gastgeber. In einer Partie auf sehr hohem B-Klassen-Niveau ging Plankstadt II durch Adrian Armbruster (8., 18.) mit 2:0 in Front. Noch vor der Pause verkürzte Valentin Folz (32.) auf 2:1 und glich in der 58. Minute aus. Nach einer Standardsituation von halbrechts war es Yankuba Jammeh, der in der 60. Minute per Kopfball den Siegtreffer markierte. Unter dem Strich stand eine sehr gute Mannschaftsleistung im kämpferischen Bereich bei Plankstadt II.

TSV Neckarau II – Olympia Neulußheim II 2:2 (1:0)

Die Gastgeber hatten über das gesamte Spiel ein Chancenplus und gingen in der 23. Minute durch Ahmed Tokhi in Führung. SON-Coach Sascha Dörrmann nahm zur Pause zwei Umstellungen vor, und in der 52. Minute traf Daniel Sauter nach hervorragender Vorarbeit von Lamin Drammeh zum 1:1. In der 64. Minute folgte dann ein sehr schöner Angriff von Neulußheim II über rechts, ein langer Ball in den Rücken der Abwehr, wo Maurice Jourdan völlig frei stand und zum 1:2 vollendete. Acht Minuten später aber nutzte Justice Hartmann eine Unordnung in der Neulußheimer Hintermannschaft zum 2:2 aus (72.).

TSG Rheinau II – Badenia Hirschacker 2:3 (1:3)

Die Hirsche waren von Beginn an überlegen mit vielen gefährlichen Aktionen. In der 26. Minute gelang Vincent Wagner mit der zweiten Aktion das 0:1. Neuzugang Pietro Riccio sorgte wenig später mit einem Traumtor für einen Einstand nach Maß (36.). Drei Minuten später legte mit Antonio Ragusa der nächste Neuzugang nach einer schönen Einzelaktion das 0:3 nach (39.). Ein unnötiger Ballverlust der Hirsche sorgte für das 1:3 durch Richard Ebson (40.). In der zweiten Hälfte weiterhin Hirschacker mit sehenswerten Angriffen, doch erneut war es ein Ballverlust der Hirsche, den Steffen Laib zum 2:3 nutzte (62.). Nun merkte man eine kleine Verunsicherung, und das Spiel stand auf Messers Schneide, doch die Badenia behielt kühlen Kopf und fuhr das Resultat nach Hause.

FV 08 Hockenheim II – SC 08 Reilingen II 3:5 (0:4)

Hockenheim II startete gut und hätte durch Melchiorre Mancuso und Ever Kassel in Führung gehen müssen. Stattdessen eröffnete Amadou Gitteh mit der ersten SCR-Chance den Torreigen (20.). Anschließend hatten die Hausherren eine Blackout-Phase und gerieten nach drei ruhenden Bällen durch Gitteh (26.), Florian Laier (39.) und erneut Gitteh (45.) mit 0:4 in Rückstand. Die zweite Hälfte wurde dann spannend und hektisch. Erst Mancuso (50.) und dann Denis Husic mit einem Handelfmeter (58.) verkürzten auf 2:4. Reilingen II dezimierte sich durch zwei Platzverweise, Hockenheim II durch einen. Es folgte ein weiterer Elfmeter, den Husic zum 3:4 nutzte (83.). Gerade als Hockenheim II vorm Ausgleich stand, patzte FV-Schlussmann Dominik Rapp, dem ein schwacher Freistoß zum 3:5 durch die Hände rutschte (86.).

SG Oftersheim II – SV Rohrhof II 0:0

Die Gäste hatten den besseren Start und nur SGO-Schlussmann Sathesh Balasubramania war es zu verdanken, dass der Kopfball aus kurzer Distanz nicht im Oftersheimer Tor landete. Langsam kam die SGO II besser ins Spiel und kurz vor dem Pausenpfiff rettete SVR-Keeper Daniel Bittmann reaktionsschnell gegen Simon Engfer. Nach dem Seitenwechsel wurde die Überlegenheit der Oftersheimer noch drückender. Nach einem Foul an Mario Pitschmann lief Khalil Nurzaih zum fälligen Strafstoß an und scheiterte an Bittmann. Dass auch der Nachschuss sein Ziel verfehlte, passte an diesem Tag ins Oftersheimer Bild.

Spvgg 06 Ketsch III – SV Altlußheim II 7:0 (4:0)

Nach gutem Beginn konnten sich die Ketscher durch Nick Eberle mit dem 1:0 belohnen (9.) und noch vor der Pause durch Ali Merzaey (29.) sowie zwei verwandelte Elfmeter durch Marcel Körner (33.) und Jochen Metz (41.) auf 4:0 erhöhen. Die Ketscher starteten auch in den zweiten Durchgang mit einem schnellen Tor von Jochen Naumann (48.) und konnten durch zwei weitere Treffer von Ousman Darboe (61.) und Visal Y (66.) einen souveränen Sieg einfahren.

FC Rot II – SG Eppelheim II 0:4 (0:3)

In der 16. Minute schaltete Cem Kazan nach einem Eckball am schnellsten und verwandelte zum 0:1. In der 25. Minute jagte Manuel Tropf einen Fernschuss aufs Roter Tor, deren Schlussmann ließ den Ball nach hinten abwehren und per Bogenlampe schlug das Leder ein. Die große Chance zum Anschlusstreffer für Rot II vergab Burak Yidirim, der einen Elfmeter über das Tor schoss. In der 40. Minute zog Marco Pecorani auf den Kasten ab, den Abpraller verwertete Tropf zum 0:3. In der zweiten Hälfte gab es wetterbedingt viele Wechsel. Erst in der 76. Minute war es Tropf, der sich 30 Meter vor dem Tor den Ball erkämpfte und aus 18 Metern ins kurze Eck schoss zum 0:4.

