Jan Jacobsen und Daniel Aubelj setzen Glanzpunkte

Daniel Aubelj räumte 413 Kegel und wurde mit 1084 Kegeln Tagesbester. © Dorothea Lenhardt

Die Titelentscheidung fiel noch nicht. Der VKC Eppelheim schaffte zwar gegen den SKC Monsheim mit 5968:5805 die Revanche für die Hinspielniederlage, doch die Verfolger KSV Kuhardt und Rot-Weiß Sandhausen gewannen ihre Spiele auch, so dass es bei acht Punkten Vorsprung bleibt. Nach dem DCU-Pokal am nächsten Wochenende können die Eppelheimer Sportkegler am 22. Februar in Aschaffenburg alles klar

...