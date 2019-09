Janis Wagner kehrt zurück in den Kasten

Die Eisbären Eppelheim haben ihren Kader für die Ende September beginnende Eishockey-Regionalligasaison noch einmal verstärkt. Janis Wagner – ein alter Bekannter – kehrt nach nur einem Jahr beim ESC Hügelsheim und den Frankfurter Löwen zurück zum ECE, bei dem er zwischen 2011 und 2018 124-Mal zwischen den Pfosten stand.

Sein Gastspiel bei den Baden Rhinos – dort suchte der 25-Jährige nach sieben Jahren in Eppelheim eine neue Herausforderung – endete früher als erwartet, denn Wagner hatte ein lukratives Angebot aus Frankfurt vorliegen, das er nicht ausschlagen konnte. Nach dem Abstieg der Löwen aus der Regionalliga entschied er sich für eine Rückkehr: „Zu Eppelheim habe ich eine sehr starke Verbindung. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, wieder mit meinen alten Freunden und Teamkameraden auf einem guten Niveau zu spielen. In Frankfurt wäre es mir nach dem Abstieg nur möglich gewesen, in der Hessenliga zu spielen.“

Möglichst viele Spiele bestreiten

Gemeinsam mit Marcel Kappes, André Vorlicek und Lasse Weidner wird er in Eppelheim das Torhüter-Quartett sowohl für die Regional- als auch die Landesliga-Mannschaft bilden. Seine Ziele hat er klar formuliert: „Ich möchte natürlich so viele Spiele wie möglich machen und dabei ein sicherer Rückhalt für die Mannschaft sein. Dabei sollten mir die Erfahrungen, die ich vergangenes Jahr in der starken West-Staffel gesammelt habe, helfen.“ Ein weiteres Vorhaben ist die Qualifikation für die Play-offs.

Die Hauptrunde beginnt am Sonntag, 29. September, mit einem Heimspiel gegen die Stuttgart Rebels (Spielbeginn: 19 Uhr). Bereits an diesem Sonntag, 22. September, steht im Eppelheimer Icehouse die Generalprobe gegen die Mad Dogs Mannheim auf dem Programm, los geht’s um 19 Uhr. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.09.2019