Die Teilnahme am Turnier in Südkorea sieht Jansen aber keineswegs als Beleg für eine sich abzeichnende Karriere im Nationalteam. „Ich bin nur dabei, weil andere Akteure nach den Qualifikationsspielen zur Weltmeisterschaft gegen Schweden eine Pause benötigen“, sagt er. An die zahlreichen erfahrenen Erst- und Zweitligaspieler im Team – auch aus der deutschen Bundesliga – komme er noch nicht ran. „Aber ich freue mich natürlich mega, mit nach Seoul fliegen zu dürfen.“

Für Jansen steht erst mal die Europameisterschaft der U 20 in Mazedonien und Montenegro im Juli (18. bis 30.) im Vordergrund. Bei diesem Turnier für die Teams aus der sogenannten „zweiten Reihe“ treffen die Niederländer auf die Tschechische Republik, Österreich, Moldawien, Kosovo und Bulgarien.

„Das ist eine coole Truppe“

Dass Jansen damit nur eine kurze Sommerpause hat, empfindet er nicht als Problem. „Das ist eine coole Truppe und ich lerne bei jedem Training und jedem Spiel dazu.“ Er habe nach Absprache mit HG-Trainer Holger Löhr Anfang August noch ein paar Tage frei, steige dann am 6. August in die Vorbereitung ein. Löhr: „Ich denke, er kann im Kreise der Nationalmannschaft viele Erfahrungen sammeln.“ Für die neue Saison in der Oststaffel der bundesweiten 3. Liga hat sich Jansen mit der HG viel vorgenommen. Jansen: „Es macht riesig Spaß, hier zu spielen. Das werden sicher hochinteressante Begegnungen.“ hg/mj

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.06.2018