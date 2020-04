Jascha Fellinger gibt Rücktritt bekannt

Der SC 08 Reilingen II ist in der Fußball-Kreisklasse B derzeit wie alle anderen Vereine zur Zwangspause verdonnert. Wann das Team wieder auf den Rasen zurückkehren wird, ist ebenso ungewiss, wie der Fortgang der unterbrochenen Spielzeit.

In einem Punkt haben die Verantwortlichen in der Reilinger Hauptstraße allerdings bereits Gewissheit: In die nächste Saison wird der SC 08 Reilingen II nicht mit Trainer Jascha Fellinger gehen, der mit Ende dieser Spielzeit seinen Rücktritt bekannt gegeben hat.

„Die Gründe sind definitiv nicht sportlicher, sondern sind rein privater und beruflicher Natur“, will Fellinger seinen Rückzug nicht mit Tabellenplatz 13 begründet sehen. „Ich werde jedoch dem Verein erhalten bleiben.“ Fellinger war im vergangenen Sommer in die großen Fußstapfen von Holger Eissler getreten, der den SC 08 Reilingen II in der Saison 2018/19 an das Tor zur A-Klasse klopfen ließ. In der nun unterbrochenen Saison lief die Kreisliga-Reserve aber lange Zeit der Musik hinterher und konnte bis zum 17. Spieltag nur sieben Punkte sammeln.

Dennoch sah Fellinger zuletzt aufsteigende Tendenz in seinem Team: „Sicherlich haben wir eine verkorkste Hinrunde gespielt. Ich habe es jedoch geschafft, nach der Vorbereitung meine Mannschaft wieder zu motivieren.“ In der Tat war der SC 08 Reilingen II mit einem 5:3-Sieg bei der TSG Rheinau II gestartet. „Wir waren gut im Saft, für uns kam die Zwangspause ungelegen“, verdeutlicht Fellinger.

Nun hat der 30-Jährige seinen Abschied vom SC 08 Reilingen II als Trainer und auch als Torhüter erklärt. Dass er zu einem späteren Zeitpunkt nochmal als Trainer einsteigt, ist für Fellinger allerdings klar, „aber erst einmal ruht das Traineramt für unbestimmte Zeit“, so der ehemalige Keeper.

Wer Fellingers Nachfolge bei den Schwarz-Weißen antreten wird, ist derweil noch nicht bekannt. SC-Vorsitzender Uli Kief: „Wir sind auf einem guten Weg, aber ich kann aktuell noch keinen Namen nennen.“

