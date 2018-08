Jeder Spieler drängt sich für Einsatz auf

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen ist am morgigen Freitag zu Gast beim VfL Bochum. Anpfiff im Vonovia-Ruhrstadion ist um 18.30 Uhr.

„Sehr gut gemeistert“, habe seine Mannschaft die erste Hürde im DFB-Pokal beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen, so Kocak erfreut auf der Pressekonferenz. Dazu hat mit zwei Toren auch Linksaußen Felix Müller seinen Teil beigetragen: „Es war keine Selbstverständlichkeit, auf welche Art und Weise wir diese Aufgabe gemeistert haben.“ Der Sieg sei auch in der Höhe verdient gewesen, wobei das Kapitel DFB-Pokal relativ schnell nach der Partie vorübergehend wieder beendet wurde. „Das Spiel ist abgehakt und nun konzentrieren wir uns wieder voll und ganz auf die Liga.“

Darauf angesprochen, ob er nach dem Spiel in Oberhausen nun seine Stammelf gefunden habe, antwortete Kocak mit einem klaren Nein. Jeder Einzelne dränge sich Tag für Tag im Training auf und mache ihm das Leben nicht einfach: „Wir brauchen jeden Spieler, denn nur als Mannschaft können wir funktionieren.“

Ebenfalls aufgedrängt hat sich der von Bayer 04 Leverkusen ausgeliehene Schlussmann Niklas Lomb, der in Oberhausen zwar nicht viel zu tun hatte, aber in den entscheidenden Momenten dennoch eine starke Leistung ablieferte. „Ich bin sehr froh darüber, dass wir mit Niklas Lomb, Marcel Schuhen und Rick Wulle drei sehr starke Torhüter haben. ,Lombi‘ hat seine Sache im Pokal gut gemacht und viel Sicherheit ausgestrahlt. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, dass er auch in Bochum spielen wird“, erklärte Kocak. Es sei eine Entscheidung für Lomb und nicht gegen Schuhen.

Gíslason fällt weiter aus

Tim Knipping (Reha nach Schienbeinbruch), Nejmeddin Daghfous (Reha nach Kreuzbandriss) und Karim Guédé (Reha nach Innenbandriss) werden Kocak noch einige Zeit nicht zur Verfügung stehen. Rúrik Gíslason, der aufgrund eines Knochenödems schon in Oberhausen fehlte, ist morgen ebenfalls nicht dabei. „Bei Rúrik warten wir jeden Tag auf die Heilungsnachricht. Für Bochum ist er aber definitiv keine Option“, so Kocak.

Felix Müller dagegen schon: Er möchte den Schwung des eigenen 6:0-Pokalerfolgs mitnehmen und „mit viel Selbstvertrauen nach Bochum fahren, um dort den nächsten Schritt zu machen.“ Denn auch der SVS habe ausreichend Qualität, um das zweite Spiel im Ruhrgebiet binnen einer Woche zu gewinnen.

Kocak schätzt den kommenden Gegner als eine sehr spielstarke Mannschaft ein: „Bochum verfügt über einen sehr interessanten Mix im Kader. Im Mittelfeld sind sie zum Beispiel mit Anthony Losilla und Robert Tesche stark besetzt und in einem variablen 4-2-3-1-System sehr gut organisiert.“ Auch deshalb werde der VfL zu Recht als Geheimfavorit gehandelt. zg

