Der AC Neulußheim sicherte sich durch Jens Mergenthaler bei den deutschen Meisterschaften der Masters im Gewichtheben in Obrigheim einen Titel. Mergenthaler trat in der Klasse M40 bis 94 Kilo an. In einem starken Teilnehmerfeld mit sieben Hebern zeigte er mit 120 Kilo im Reißen und 146 Kilo im Stoßen eine neue Bestleistung und belegte Platz eins. Das ist nach 2014, 2015 und dem zweiten Platz 2017 der dritte deutsche Meistertitel für ihn.

Reinhard Kästner blieb aufgrund eines Magen-Darm-Infekts in der Klasse M 55 bis 85 Kilo unter seinen Möglichkeiten. Er belegte mit 68 Kilo im Reißen sowie 97 Kilo im Stoßen den vierten Platz. Die 106 Kilo im dritten Versuch hätten für den dritten Platz gereicht, waren aber an diesem Tag zu viel.

Heute Wettkämpfe in Neulußheim

Der AC Neulußheim richtet am heutigen Samstag die Bezirksmeisterschaft ausrichten. Die Veranstaltung findet im Haus der Feuerwehr in Neulußheim statt. Es werden zirka 45 Teilnehmer aus sechs Vereinen erwartet. Beginn ist um 13 Uhr, voraussichtliches Ende gegen 19 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, Zuschauer sind willkommen. zg