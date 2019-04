Jessica Heid macht Aufstieg perfekt

Der TSV GymTa-Session Altlußheim hat die Saisonvorrunde im Schautanz erfolgreich bestritten und konnte mit großer Zuversicht Richtung Landesmeisterschaften im rheinland-pfälzischen Sankt Katharinen blicken. Eine besonders bemerkenswerte Leistung in dieser Saison gelang Cecile Blümle im Solo der Schülerklasse. Als neue und jüngste Solotänzerin des Vereins gewann sie bei jedem Turnier und erreicht damit auf Anhieb die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Zuletzt in Bad Kreuznach setzte sie sich erneut gegen sechs Teilnehmerinnen durch und gewann mit 284 Punkten.

Das Duo Sophie Reuter und Emely Johann sowie die Freestyleformation Dancing Elements der Schülerklasse bestritten krankheitsbedingt keinen weiteren Wettkampf, haben sich jedoch bereits durch die starken Leistungen bei den vorherigen Turnieren für den nationalen Titelkampf qualifiziert.

Die Jugendklasse überzeugte wieder mit starken Darbietungen und wurde auch mit den Qualifikationen für das „Heimspiel DM“ in Reilingen belohnt. Die beiden Duos Lelia Kränert und Jessica Lier (290 Punkte), sowie Nele Hauke und Giulia Petry (286) standen wieder auf den ersten beiden Plätzen. Im Freestyle ist die Formation Estrellas unangefochtener Sieger der Ranglistenturniere in ihrer Klasse. Mit 295 Punkten stellten sie noch mal ihre Extraklasse unter Beweis. Die Moderngruppe Dancing Devils kam trotz erneuter Umstellungen in der Choreographie auf den zweiten Platz mit 289 Zählern und kann mit einer Saisonbestleistung stolz sein.

Jessica Heid zeigte sich bereits Anfang März bei einem Ligaturnier in Künzell in bester Form und sicherte sich mit 279 Punkten die Goldmedaille im Solo der 2. Bundesliga. Die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft, den Gesamtsieg und den Aufstieg in die 1. Liga machte sie dann beim Turnier in Bad Kreuznach klar (276/Platz 1). In Künzell war auch Mischell Hohler mit ihrem Solo am Start und tanzte sich mit 292 Punkten auf den zweiten Platz in der 1. Bundesliga.

Widmann gewinnt knapp

Die Hauptklassesolistinnen der 2. Bundesliga, Noelle Widmann und Monia Petry, durchtanzten die Saison mit einem internen Kopf-an-Kopf-Rennen, das am Ende in Bad Kreuznach, wie zuvor auch in Dreieich, mit nur einem Punkt Vorsprung von Widmann gewonnen wurde (282, Petry 281). Auch wenn Petry es genauso verdient hätte, geht die Qualifikation zur Meisterschaft an die Ligagesamtsiegerin. Die restlichen Tänze der Hauptklasse bereiteten sich auf den Masters-Cup vor und bestritten keine weiteren Turniere.

Beim Masters-Cup der Hauptklasse wurden feierlich die ersten Titel der laufenden Saison vergeben – die Meisterschafts-Qualifikation für die ersten drei Plätze inklusive. Fast schon erwartungsgemäß setzte sich die Formation „Futuro“ im Freestyle mit ihrer fehlerfrei dargebotenen Choreographie gegen die Konkurrenz durch und holte erneut den Titel samt Pokal nach Altlußheim.

Nachdem die Black Devils im letzten Jahr die Qualifikation zu diesem Wettbewerb knapp verfehlten, freuten sie sich diese Saison umso mehr, dass sie mit ihrem charakterstarken, schnellen und eindrucksvoll sauber getanzten Vortrag im Modern einen hochverdienten zweiten Platz erreichten.

Zwei dritte Plätze nahm die GymTa im Solo und im Duo mit nach Hause. Mischell Hohler begeisterte mit ihrem emotionalen Tanz „One earth – one chance“ genauso wie Chiara Blotzheim und Jamena John mit „Leave the light on“. Im Duo mussten sich Mischell Hohler und Kevin Ulrich mit einem zweiten Platz begnügen. Nach einer ausdruckvollen Darbietung von „The story of Stephen Hawking“ blickten sie zuversichtlich nach vorne. zg

