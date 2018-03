Anzeige

Was muss der SV Sandhausen noch alles verkraften in dieser Saison? Beim Anblick des Lazaretts von Cheftrainer Kenan Kocak grenzt es nahezu an ein Wunder, dass der Tabellensechste der zweiten Fußball-Bundesliga derzeit nur zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz drei liegt. In der Pressekonferenz im Vorfeld der Samstagspartie (13 Uhr, BWT-Hardtwaldstadion) gegen den FC Erzgebirge Aue (Platz 14) musste Kocak einen neuen Namen auf der Versehrtenliste vortragen: Tim Kister.

Der Innenverteidiger brach sich beim Training den rechten Mittelfuß. „Er ist einfach auf dem Kunstrasenplatz gestolpert“, erzählt Kocak und macht keinen Hehl daraus, dass die Trainingsbedingungen für seine Mannschaft in Sandhausen nicht optimal sind. Weder Rasen-, noch Kunstrasenplatz sind beheizt und auch nicht auf aktuellem Stand. Zudem gehören die SVS-Profis nicht zu den alleinigen Nutzern. Da man jedoch an der Situation so schnell nichts ändern könne, müsse man das Beste draus machen, versucht Kocak Optimismus zu streuen und lobt – wie so oft – seine Mannschaft: „Was diese Jungs hier Tag für Tag leisten, ist unglaublich.“ Gerade in Anbetracht der Verletztenliste (Kister ist der siebte Spieler mit einem Knochenbruch) würdigt Kocak den Zusammenhalt des Teams, der auch gegen den FCE der Schlüssel zum Erfolg sein soll: „Das wird eine verdammt schwierige Partie, doch wir wollen das Spiel für uns entscheiden.“ Flügelflitzer Manuel Stiefler könnte dabei eine wichtige Rolle einnehmen: „Er ist ein Spieler für viele verschiedene Positionen“, so Kocak, der sich mit den Mannen, die er noch zur Verfügung hat, „für einen Plan entscheiden und den durchziehen muss“. Dabei kann er wieder auf Nejmeddin Daghfous zurückgreifen, der bei der 1:2-Niederlage gegen Union Berlin wegen Wadenproblemen fehlte. Dafür wird Angreifer Haji Wright (Grippe) ausfallen.

K & K-Duo im Einklang

„Einen 3:0-Sieg“ wünscht sich SVS-Co-Trainer Gerhard „Kleppo“ Kleppinger als nachträgliches Geburtstagsgeschenk am Samstag von der Mannschaft. 60 Jahre alt ist der gebürtige Ober-Ramstädter am Donnerstag geworden (wir berichteten). SVS-Geschäftsführer Otmar Schork überreichte dem Jubilar ein mit der Zahl 60 beflocktes Trikot. Seit 2012 steht „Kleppo“ in Diensten des SVS. Und wenn es nach Cheftrainer Kocak geht, darf das auch ruhig so bleiben: „Für mich ist es ein Glück, so einen Charakter und Partner getroffen zu haben“, würdigt Kocak den erfahrenen Mann an seiner Seite und ergänzt: „Ich wäre froh, wenn ich mit 60 auch noch so fit bin wie Kleppo jetzt.“ Der Co-Trainer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, kickt nicht nur in den Traditionsmannschaften des Karlsruher SC, von Darmstadt 98 und Schalke 04, er scheucht auch seinen 37-jährigen Chefkollegen bei Ausdauerläufen – heute ist wieder ein 45-Minuten-Lauf geplant, „da sind wir mit gutem Tempo unterwegs“, gewährt Kleppinger einen kleinen Einblick.