„Jetzt darf nichts mehr passieren“

Die vier Fußball-Landesligisten aus unserem Verbreitungsgebiet – SV 98 Schwetzingen, SG ASV/DJK Eppelheim, FV Brühl sowie die Spvgg 06 Ketsch – haben mittlerweile all wieder den Trainingsbetrieb aufgenommen. Mit dem SV 98 Schwetzingen starten wir in loser Folge mit einem Rückblick und Ausblick auf die Rest-rückrunde, die am Sonntag, 1. März, beginnt.

Schon seit dem 9. Januar befindet

...