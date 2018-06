Anzeige

Die Schwetzinger Nachwuchsgolfspielerin Amelie Paloma Gonzalez Podbicanin (13 Jahre) hat sich die Bronzemedaille bei den baden-württembergischen Einzelmeisterschaften der Alterklasse 14 gesichert. Das Turnier wurde im Golfclub Kaiserhöhe ausgetragen.

Amelie hat am ersten Tag eine Runde von vier über (76 Schläge) und am zweiten Tag von zwei über (74 Schläge) gespielt und konnte sich somit den dritten Rang von insgesamt 38 Teilnehmerinnen in der Altersklasse bis 14 Jahre sichern. Das Handicap der Gymnasiastin verändert sich damit auf -3,8.

Amelie trainiert täglich im Golfclub St. Leon Rot und hat in den vergangenen Wochen und Monaten etliche Turniere bestritten, um sich auf den nächsten Höhepunkt vorzubereiten: Sie tritt bei der Weltmeisterschaft im Gehörlosengolf (Englisch: Deafgolf) an. Diese findet alle zwei Jahre statt, vor zwei Jahren sorgte sie als jüngste Teilnehmerin bei dem Championat in Dänemark für Furore, sicherte sich Rang fünf und wurde als inspirierendste Spielerin des Turniers geehrt. Dieses Jahr wird die Weltmeisterschaft vom 21. Juli bis 28. Juli im Carton House Golf Club in Irland ausgetragen. „Wir rechnen damit, dass Amelie mit ihren 13 Jahren erneut jüngste Teilnehmerin sein wird“, teilt ihre Mama Olga mit.