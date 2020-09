Jetzt hat es auch Eppelheim erwischt

Am fünften Spieltag der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat es nun auch Eppelheim erwischt. Gegen den Landesligaaufsteiger aus Horrenberg musste die SG eine verdiente 0:2-Niederlage einstecken.

Eppelheim versuchte von Beginn an, Druck auszuüben, kam aber gegen die dicht gestaffelte Abwehr selten zu Chancen. Die Gäste aus Horrenberg waren mit ihren Kontern weitaus gefährlicher. Die größte Chance bot sich dem Eppelheimer Angreifer Patrick Greulich in der 27. Minute, scheiterte aber aus kürzester Distanz am Horrenberger Torwart Marcel Mehl.

Kurz vor der Pause fiel dann die Führung für Horrenberg. Den Querschuss von Robin Wenzel klärte Dominik Machmeier mit einer Glanzparade, doch gegen den Flachschuss von Dennis Gebhardt war er machtlos.

0:2 ist die Vorentscheidung

in der zweiten Hälfte bemühte sich Eppelheim zwar, die Angriffe wurden aber zu durchsichtig und ohne Druck ausgeführt, so dass die Gäste wenig Mühe hatten, ihr Tor sauber zu halten. In der 64. Minute fiel dann die Vorentscheidung, als Robin Wenzel einen Foulelfmeter sicher zum 0:2 verwandelte. Eppelheim drängte danach auf den Anschlusstreffer, aber selbst die besten Chancen wurden leichtfertig vergeben. Die größte Chance bot sich Patrick Schleich, aber die Hereingabe von Yannick Martin setzte er freistehend in den Pfosten.

in der restlichen Spielzeit waren die Gäste dem 0:3 näher, als sie eins um andere Mal die Eppelheimer Abwehr auskonterten.

ASV/DJK Eppelheim: Machmeier, Ulusoy, Zeilfelder, von Geiso, Steffen (46. Martin), Hilke (75. Filyos), Bauer (60. Huber), Grün (46. Schleich), Wolf, Greulich, Sommer. ms

