Jetzt hat’s Ketsch III erwischt

Der in der Rückrunde bislang ungeschlagene Tischtennis-Bezirksligist TTC Ketsch III unterlag beim Tabellenvorletzten LSV Ladenburg klar mit 4:9. Bereits im Doppel konnten sich nur Rehn/Martin behaupten. Im oberen Paarkreuz überzeugte Lukas Wehland mit zwei Einzelsiegen. Björn Strugies musste in beiden Einzeln fünf Sätze spielen. Im ersten Einzel gewann er nach 0:2-Satzrückstand dreimal in der

...