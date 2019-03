Noch sind es sieben Spiele, ehe der Kampf um die Meisterschaft und die Aufstiegsplätze in der zweiten Handball-Bundesliga der Frauen entschieden sein wird. Die Ketscher Kurpfalz-Bären sind als Tabellenzweiter mit 38:8 Punkten nach wie vor gut im Rennen, doch warten in den nächsten Wochen große Herausforderungen auf sie.

Zu Hause geht es am übernächsten Sonntag gegen Beyeröhde-Wuppertal (36:10) und am 27. April gegen den momentanen Spitzenreiter Buchholz-Rosengarten (37:9) um wohl entscheidende Punkte, ehe am 5. Mai das schwere Auswärtsspiel in Mainz (36:10) zu bestreiten ist. Am Sonntag kommen die Trierer Miezen, die im Abstiegskampf derzeit die schlechtesten Karten haben und alles daran setzten müssen, jede Chance zu nutzen.

Fahren „Miezen“ ihre Krallen aus?

„Jetzt kommt es auf starke Nerven an“, sagt der Sportliche Leiter Dr. Robert Becker, der die Aufstiegseuphorie im Bären-Umfeld etwas bremsen möchte. „Dabei dürfen wir nicht übersehen, dass auch die sonstigen Spiele erst einmal gewonnen werden müssen.“

Die „Miezen“ aus Trier galten vor Jahren – damals noch in Liga eins – als „unabsteigbar“. Und sie folgten diesem Attribut auch in den letzten Spieljahren der 2. Liga. Noch sind sieben Spiele zu gewinnen, doch die Sorgenfalten wachsen von Spiel zu Spiel. Zuletzt zogen sich die Miezen gegen Herrenberg (23:24, Bremen (27:29), Waiblingen (22:25) und Berlin (27:30) sehr achtbar aus der Affäre, aber beim Schlusspfiff hatten die Gegner doch wieder knapp die Nase vorne. Der Optimismus von Trainerin Elena Vereschako ist zwar nicht gebrochen, doch ihre „Miezen“ werden spätestens in Ketsch noch mehr die Krallen ausfahren müssen, um ans Punktesammeln zu gehen.

Bären-Trainerin Katrin Schneider trug vor vier Jahren noch selbst das Trikot der „Miezen“ und spielte damals noch mit Linsey Houben zusammen. Die jetzt 24-jährige Holländerin rangiert im Augenblick mit 134 Treffern auf dem siebten Platz der Liste der Torjägerinnen. Sie hat viele routinierte Spielerinnen mit internationaler Erfahrung an ihrer Seite, die den Bären durchaus gefährlich werden können.

Dazu sagt Katrin Schneider: „Auch wenn ich noch viel Sympathie für die Miezen habe, möchte ich aber auf jeden Fall verhindern, dass bei ihnen gerade gegen uns der Knoten platzt.“ ihb

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.03.2019