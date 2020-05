Jetzt sitzt „Papplikum“ auf den Rängen

In Corona-Zeiten werden die Vereine kreativ. Es geht bei den ins Leben gerufenen Projekten zum einen darum, den eigenen finanziellen Schaden so gering wie möglich zu halten, zum anderen aber auch darum, die Fans bei der Stange zu halten.

Zwar muss der SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga während der Pandemie Geisterspiele im heimischen BWT-Stadion am Hardtwald austragen, trotzdem wollen die Spieler nicht vor leeren Zuschauerrängen um den Klassenerhalt kämpfen.

In den verbleibenden vier Heimspielen haben die Anhänger die Möglichkeit, ihr Gesicht auf Pappaufsteller kleben zu lassen. Dadurch unterstützen sie den Verein und können auf ganz eigene Art und Weise Teil des Abstiegskampfes sein.

Auftakt beim jetzigen Heimspiel

Jeder Fan kann sein „Papplikum“-Double personalisieren lassen, indem er oder sie ein Porträtfoto in ausreichend hoher Auflösung an den Verein schickt. Die Figuren sind im SVS-Outfit gestaltet und werden schon beim Heimspiel gegen Jahn Regensburg am Samstag auf den Rängen im Stadion zu finden sein – sicher ein illustres Bild. „Bisher haben 350 Anhänger das Angebot genutzt“, sagt Pressesprecher Markus Beer und verweist darauf, dass die Tendenz steigend ist.

Dauerkarteninhaber können kostenfrei dabei sein und verzichten dadurch auf die Rückvergütung. Alle anderen Fans können den SVS mit 19,16 Euro unterstützen und sind so ebenfalls bis zum Saisonende mit einer eigenen Figur ein Teil der Papplikums-Aktion. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.05.2020