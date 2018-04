Anzeige

Die komfortabelste Position, die derzeit eine Mannschaft in der Fußball-Kreisklasse A einnehmen kann, besitzt derzeit der FV Brühl II. Die Elf von Trainer Steffen Hoffmann liegt als Jäger des Führungsduos auf Rang drei, ist weitgehend frei von Aufstiegsdruck und lebt derzeit von der Leichtigkeit des Seins. „Wenn der Erfolg da ist, entsteht eine Euphorie und die trägt uns derzeit. Die Mannschaft hat großes Selbstvertrauen“, findet Hoffmann die Attribute, die derzeit stellvertretend für das Hoch stehen.

„Jetzt stehen wir da oben, jetzt wollen wir auch angreifen. Das kann man nicht mehr von sich weisen.“ Der eigentlich für leise Töne bekannte Hoffmann befindet sich mit seinem Team in einer Situation, die man beim FV Brühl II so noch gar nicht kannte. 43 erzielte Tore in acht Rückrundenspielen sprechen zudem eine deutliche Sprache. Das größte Faustpfand im Aufstiegsrennen ist das Angriffsbollwerk um Alexander Cermak, Dominique Dörr und Mario Tessitore. „Wir haben eine konstant gereifte Offensive. Die drei sind konstant dabei und verletzungsfrei“, freut sich Hoffmann.

Das musste zuletzt auch der FC Viktoria Neckarhausen spüren, der mit 2:6 in die Schranken gewiesen wurde. Ein Spiel, das sinnbildlich für den Saisonverlauf der Brühler stehen könnte. „Das Spiel war lange Zeit offen und es ist – trotz des Ergebnisses - nicht so, dass wir sie an die Wand gespielt hätten“, verdeutlicht Hoffmann. Doch dann waren wieder Cermak und Tessitore zur Stelle, die fünf der sechs Tore erzielten. Wäre der FV Brühl II denn reif für die Kreisliga? Hoffmann duckt sich und kehrt zum alten Understatement zurück. „Das ist alles Zukunftsmusik. Die Wahrscheinlichkeit, dass es soweit kommt – und ich bemühe hier deutlich den Konjunktiv – liegt bei drei Prozent. Wir sind weit davon entfernt, die Liga zu dominieren“, sagt Hoffmann.