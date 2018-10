Jetzt wartet die wohl schwerste Hürde

Die RKG Reilingen/Hockenheim hat kurz vor Ende der Hinrunde der Ringen-Regionalliga bisher jeden Kampf gewonnen und steht mit 16:0 Punkten an der Tabellenspitze. Jetzt steht gegen den Zweiten Schriesheim der Spitzenkampf an. Am Aufschwung der Ringkampfgemeinschaft hat auch Trainer Wolfgang Laier (Bild) immensen Anteil.

Wir sprachen mit dem Coach über die bisherige Runde, den Kampf gegen den Erzrivalen Schriesheim und die Aussichten für die Rückrunde.

Acht Kämpfe, acht Siege und unumstrittener Tabellenführer, haben Sie damit gerechnet, dass die Mannschaft das Potenzial für eine solche Hinrunde besitzt?

Wolfgang Laier: Wir wussten von Anfang an, dass wir in diesem Jahr einen starken Kader zur Verfügung haben. Dass das Ganze allerdings so gut läuft, damit haben wir nicht gerechnet. Aber die Jungs zeigen einen unglaublichen Willen und sind schon einige Male über sich hinausgewachsen. Unsere gute Vorbereitung zahlt sich auch aus, wir haben schon einige Kämpfe in der Schlussminute gewonnen. Aufgrund dieser Leistung und Mentalität stehen wir meiner Meinung nach auch verdient an der Tabellenspitze, das Team passt einfach hervorragend zusammen.

Wer hat Sie im Kader bisher am meisten überrascht?

Laier: Grundsätzlich bin ich auf die Gesamtleistung meiner Mannschaft stolz und bin beeindruckt, was die Jungs bisher auf die Matte bringen. Am meisten haben mich die Leistungen von Thilo Dicker und Ali Azimzada überrascht, da beide von unterklassigen Vereinen zu uns gekommen sind und ihr Potenzial in den letzten zwei bis drei Jahren nicht ausschöpfen konnten. Die starke Entwicklung, die sie hier bisher genommen haben, ist einfach sensationell und hat maßgeblichen Anteil am Erfolg der Mannschaft.

Wie schätzen Sie Schriesheim ein und wie stehen die Chancen auf den neunten Saisonsieg?

Laier: Wenn wir komplett stehen, wovon ich ausgehen, schätze ich unsere Siegchancen sehr gut ein. Ich sehe uns auch von der Mentalität in Vorteil, unsere Jungs gehen mit großem Herzblut für die RKG auf die Matte und identifizieren sich mit dem Verein und den Fans. Der KSV Schriesheim geht hier einen anderen Weg, mit älteren Top-Leuten wollen sie wieder nach oben kommen. Ich bin von unserem Weg mit hungrigen und jungen Talenten überzeugt und sehe uns auch wegen unseres Herzbluts im Vorteil.

Der Druck wird nach einer solchen Hinrunde sicherlich nicht weniger. Kann die Mannschaft damit umgehen?

Laier: Eigentlich würden wir in der Rückrunde nochmals besser aufgestellt stehen als jetzt in der Hinrunde. Leider müssen wir jetzt den Ausfall von Eric Ritter kompensieren, bei dem noch nicht klar ist, wann er auf die Matte zurückkehren kann. Von daher wird es sicherlich eine schwerere Rückrunde als erwartet. Aber ich habe vollstes Vertrauen in meine Mannschaft und in unsere Fans. Und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht.