Jetzt winkt der Badenpokal

Die Handballer der D1-Jugend der HG Oftersheim/Schwetzingen haben geschafft, was vor der Saison keiner so richtig geglaubt hatte. Mit 36:0 Punkten steht sie am Rundenende auf Platz 1 der Landesliga.

„Anfangs war unser Ziel, im oberen Mittelfeld zu landen. So nach und nach wurden dann mal die Top 3 in den Mund genommen. Dass wir jetzt ganz vorne stehen, noch dazu ohne Verlustpunkte, daran hatten wir ehrlich gesagt nie gedacht“, so die einstimmige Meinung des Trainerteams, Carsten Menz, Heiko Stricker, Tobias und Daniel Kreichgauer. Stärkster Widersacher auf diesem Weg war die TSG Dossenheim, die in zwei Begegnungen auf Top-Niveau im Hinspiel mit einem und in der Rückrundenpartie mit zwei Toren Unterschied geschlagen wurde. Schon früh wurde der Staffelsieg mit einem 32:18 bei Leutershausen/Heddesheim klar gemacht.

„Diese Saison war mehr als überragend. Jetzt gilt es aber die Konzentration hoch zu halten und dem ganzen noch das i-Pünktchen aufzusetzen“, fordert Daniel Kreichgauer. Denn jetzt am Samstag steht das „Final-Four“ um den Baden-Pokal der D-Jugend in Dossenheim an. Dabei geht es im zweiten Halbfinale (14 Uhr) gegen die SG Pforzheim/Eutingen, den Zweiten der Südstaffel. Zuvor (13 Uhr) ermitteln die Rhein-Neckar-Löwen und die dort heimische TSG den anderen Endspielteilnehmer (16 Uhr).

„Keine Verlustpunkte ist ja schon sensationell, aber die Saison mit dem badischen Titel abzuschließen, das wäre einfach nur Weltklasse.“, sagt . Nach aktuellem Stand wird dieses Vorhaben aber bei weitem kein Selbstläufer. Denn hier stellen die Gegner ja das Non-plus-Ultra des badischen Jugend-Handballs dar. Wie auch immer das Ergebnis an jenem Wochenende aussehen mag, die Coaches sind sich einig: „Wir lassen das auf uns zukommen und nehmen mit was geht. Hier geht keiner mit der Erwartung rein, das Ding zu gewinnen, das wäre überheblich.“ Menztk/mj

