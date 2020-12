Joggen und Workout als individuelles Wechselspiel

Die Spvgg 06 Ketsch ist im Frauen-Fußball nach der souveränen Landesliga-Meisterschaft in der Verbandsliga angekommen. Kurz vor der Corona-Unterbrechung haben sich die Nullsechser mit einem klaren Polster oberhalb des ominösen Strichs etabliert. Ein Mosaikteilchen in dem Gesamtbild der Ketscherinnen, die über die vergangenen Jahre hinweg eine beeindruckende Entwicklung genommen haben, ist Jana Glaser.

„Sie ist absolut mannschaftsdienlich und geht als Spielführerin immer voran. Sie übernimmt auf und außerhalb des Feldes viel Verantwortung“, stellt Abteilungsleiter Murat Topuzoglu die Bedeutung der 21-Jährigen heraus. „Sie ist in jedem Training da und sehr fleißig und vorbildlich.“ Doch derzeit ist wie auf allen anderen Sportplätzen der Region neben der weihnachtlichen auch die dem Umstand der Corona-Pause geschuldete Stille angesagt.

Auch Jana Glaser ist dazu gezwungen, ihre Trainingsstunden privat und individuell zu absolvieren. „In der Regel gehe ich im Wechsel an einem Tag joggen und am nächsten Tag mache ich ein Workout, das ich mit einem Fitnesstrainer ausgearbeitet habe“, beschreibt sie ihren Trainingsrhythmus.

„Wenn es das Wetter erlaubt, ersetze ich das Joggen auch durch ein paar Bahnen durch die Koordinationsleiter.“ Das Pensum, das sie entlang der Felder zwischen Landau und Offenbach an der Queich hinlegt, beträgt zwischen sechs und zehn Kilometer. „Das schwankt dementsprechend, wie ich physisch drauf bin“, erklärt sie.

Eine in ihrer Jugendzeit beim Karlsruher SC erlittene Knieverletzung hatte die Innen- und Außenbänder in Mitleidenschaft gezogen, so dass noch heute die Kniescheibe rutscht und sie die Belastung dosieren muss. Mit dem Individualprogramm ist sie aus dem Kreise ihrer Mannschaft nicht allein, wenngleich kein offiziell verbindlicher Trainingsplan ausgegeben wurde. „Das macht jeder individuell, aber wir sind dabei, Online-Meetings einzurichten, damit wir mit unseren Trainern ein paar Einheiten machen können“, erklärt die gebürtiger Berlinerin.

„Ernährung gehört zum Fit-sein“

Es ist zumindest ein Ansatz, um die Zeit zu überbrücken, bis die Mannschaft als Team und Kollektiv auf den Fußballplatz zurückkehren kann. Bis dahin wirken bei Jana Glaser zumindest Durchhalteparolen: „Ich motiviere mich dahingehend, dass ich mir sage: ,Je länger es andauert, dass ich joggen gehen muss, desto eher kommt der Zeitpunkt, an dem ich auf den Fußballplatz zurückkehre.‘“

Neben dem Individualprogramm achtet Glaser, die bei der Spvgg 06 als Defensivspezialistin hauptsächlich in der Innenverteidigung eingesetzt wird, auch auf die Ernährung. „Man muss gesund und kontrolliert essen, denn das gehört auch zum Fit-sein.“ Die Einstellung von Glaser, die beim FC Speyer 09 schon Verbands- und Regionalliga gespielt hat, ist professionell und vorbildlich. Über allem steht jedoch der einhellige Wunsch, den vermutlich alle Fußballer hegen: das Gefühl des runden Leders an den Fuß zurückzubekommen. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.12.2020