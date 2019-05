Johann Strunk erwartet das volle Paket in Sachen Einsatz und Willen

Vergangene Woche feierte Johann Strunk, Trainer der Spvgg 06 Ketsch II, seinen 49. Geburtstag. Ein Geschenk bekam er von seiner Mannschaft allerdings in sportlicher Form nicht. Die 2:3-Niederlage gegen den FV Leutershausen war schon fast gleichbedeutend mit dem Absturz in die A-Klasse.

„Das Spiel war im Grunde ordentlich, aber nach unserer Führung haben wir zu viele Chancen liegen gelassen“, hadert Strunk mit dem Manko, das sich wie ein roter Faden durch die Kreisliga-Saison der Nullsechser zieht. Das Thema Klassenerhalt ist für den Aufsteiger somit fast nur noch theoretischer Natur, mit einer Niederlage am kommenden Sonntag könnten auch sämtliche Rechenbemühungen eingestellt werden.

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, zeigt sich Strunk kämpferisch, bleibt aber dennoch Realist. „Ich erwarte nicht, dass die Mannschaften über uns das noch abschenken.“ Somit könnte die Partie in Friedrichsfeld am Sonntag bereits zum Startschuss einer Abschiedstour in der Kreisliga verkommen.

Dennoch ist der Ausgang offen, da beide Teams mit personellen Problemen zu kämpfen haben. „Wir wollen uns nicht wie ein Absteiger präsentieren“, erwartet Strunk von seinen Männern dennoch das volle Paket in Sachen Einstellung, Einsatz und Wille. Was am Ende herausspringt, steht auf einem anderen Blatt.

Rittmaiers Elf benötigt Punkte

Auch die anderen beiden Klubs aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung in der Kreisliga sind auswärts gefordert. Der FV 08 Hockenheim muss zur SpVgg Wallstadt reisen, von der Papierform her eine denkbar schwierige Aufgabe. Doch auch für die Elf von Trainer Manuel Muth geht es inzwischen um alles.

Der SC 08 Reilingen reist zum Zweitplatzierten TSG Lützelsachsen und darf ein weiteres Mal unter Beweis stellen, dass er ein unbequemer Auswärtsverein ist. Zudem benötigt Patrick Rittmaiers Elf noch den einen oder anderen Punkt für den Klassenerhalt. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.05.2019