John Kraiss verlässt die Eisbären

Die Eisbären Eppelheim müssen sich erneut auf Trainersuche begeben. John Kraiss verlässt den Eishockey-Regionalligisten in Richtung Pforzheim Bisons. Dort übernimmt er einen ambitionierten Aufsteiger, auf den der ECE in der kommenden Saison treffen wird. „Sein Abgang hat mehrere Gründe. John Kraiss hat ein gutes Angebot bekommen“, sagte Ronald Komander.

Der Sportliche Leiter saß mit Kraiss noch einmal zusammen, konnte ihn aber trotz aller Bemühen nicht zum Bleiben bewegen. „Das ist ärgerlich, wir hätten gerne mit ihm langfristig gearbeitet und hier etwas aufgebaut“, sagte Komander über Kraiss, der die Eppelheimer erst im Vorjahr übernommen hatte. Bis zum letzten Spieltag kämpfte er mit seiner Truppe um den Einzug in die Playoffs, doch am Ende fehlten den Kurpfälzern fünf Zähler, um an der Endrunde teilzunehmen. Kraiss ist nach Thomas Korte, Richard Drewniak und Patrick Patschull der vierte Trainer seit 2016.

Einen Nachfolger gibt es zwar noch nicht, aber Komander befindet sich bereits in intensiven Gesprächen. Möglicherweise soll die Entscheidung bereits in der kommenden Woche feststehen. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020