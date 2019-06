Jonas Dudda setzt sich im Zielsprint durch

So verregnet und kalt der Einstieg in die Freiluftsaison der Leichtathleten im Mai auch gewesen sein mag, herrschten pünktlich zu den wichtigen Meisterschaften des Sommers beste Bedingungen. Am vergangenen Wochenende wurden in Heilbronn die baden-württembergischen Titelkämpfe der Altersklassen U18 und U23 ausgetragen, wobei sechs Athleten der LG Kurpfalz ganz vorne mitmischten.

Allen voran glänzte an diesen Tagen Jonas Dudda. Der 20-jährige Langsprinter vom TSV Oftersheim war nach der Absage der beiden Favoriten mit der schnellsten gemeldeten Zeit über die 400 Meter angetreten und schaffte es, den dadurch entstandenen Druck in Adrenalin und Kampfgeist umzuwandeln und sich dank eines überragenden Zielsprints von seinen Konkurrenten abzusetzen. So gewann er am Ende in einer Zeit von 49,86 Sekunden die Goldmedaille und schrammte nur um einen Hauch an der geforderten Norm für die deutschen U23-Meisterschaften vorbei. „In drei Wochen bei den süddeutschen Meisterschaften will ich mich noch mal steigern“, sagte er.

Ebenfalls mit einem Paukenschlag präsentierte sich der zwei Jahre jüngere Luca Wagner über die 800 Meter in derselben Altersklasse. Mit dem Wissen, dass seine Vorbereitung reibungslos verlaufen ist, ging der in Oftersheim trainierende Läufer in einer 400-Meter-Durchgangszeit von rund 55 Sekunden das Rennen selbstbewusst und schnell an.

Qualifikation geschafft

Auf der Zielgeraden waren ihm schließlich die ersten vier Läufer enteilt, doch er lieferte sich mit zwei seiner Mitstreiter bis auf den letzten Meter ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um den fünften Platz. Noch mehr als über diese tolle Platzierung freute er sich über seine Zeit von 1:55,51 Minuten, mittels derer er tatsächlich die Qualifikation für die deutschen U20-Meisterschaften geschafft hatte.

In der Altersklasse U18 schrammte Paul Niklas über die 100 Meter knapp an der DM-Norm vorbei. Leider reichte seine persönliche Bestzeit von 11,46 Sekunden nur für einen fünften Platz – zu wenig, um ins Finale einzuziehen. Anne Braun gelang es aber, über die 400 Meter Hürden in ihrem ersten Rennen der Saison die geforderte DM-Norm zu erfüllen und mit 64,53 Sekunden einen starken fünften Platz in der Altersklasse U23 zu belegen.

Die zweite Medaille für die LG Kurpfalz gewann Isabelle Sturm im Diskuswurf der Frauen. Lange Zeit auf dem vierten Rang liegend schaffte es die 20-Jährige, sich in ihrem letzten Versuch auf 40,29 Meter zu steigern und die Bronzemedaille zu ergattern. In der Altersklasse U18 stellte zudem Louisa Ludwig über die 200 Meter ihre Sprintschnelligkeit unter Beweis. Ihre Tagesbestzeit von 27,19 Sekunden brachte sie in die Top 15. mb

