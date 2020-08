Jonas Maier bleibt beim HSV

Handball-Torwart Jonas Maier aus Plankstadt hat seinen Vertrag beim Zweitligisten HSV Hamburg um zwei Jahre verlängert.

Der 26-Jährige war kurz vor dem Corona-bedingten Saisonabbruch von Bietigheim in die Hansestadt gewechselt und überzeugte dort die Verantwortlichen auf Anhieb. Er soll beim Champions-League-Sieger von 2013 zum Führungsspieler reifen und den Status der Nummer eins zwischen den Pfosten ausfüllen.

Die spiel- und trainingsfreie Zeit hat Maier sinnvoll genutzt: Nachdem er zu Beginn seines Engagements noch in einem Hotel gewohnt hatte, hat er mit seiner Freundin mittlerweile eine Wohnung gefunden. Am vergangenen Mittwoch startete der Club, der vom 2007er Weltmeister Torsten Jansen trainiert wird, in die Vorbereitung auf die neue Saison. mjw

