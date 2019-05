Jubel dank Skandik und Hillger

Nach langer Durststrecke konnte Fußball-Landesligist SG DJK/ASV Eppelheim wieder drei Punkte einfahren. Beim ASC Neuenheim gelang ein 2:0-(0:0)-Erfolg.

Nach verhaltenem Beginn beider Teams übernahm Neuenheim die Kontrolle im Mittelfeld. Die Angriffe wurden aber nicht in aller Konsequenz vorgetragen, so dass die gegnerische Abwehr immer im letzten Moment eingreifen konnte. Die wenigen Schüsse, die den Weg dann doch zum Tor fanden, waren sichere Beute vom Eppelheimer Torwart Dominik Machmeier.

Die zweite Hälfte begann mit einer großen Möglichkeit für Eppelheim, aber die Hereingabe von Hillger verfehlte die Mitspieler nur knapp. Danach wurde Neuenheim wieder stärker und der Eppelheimer Torwart stand im Mittelpunkt des Geschehens. Mitten in die Drangperiode fiel völlig überraschend die Führung für Eppelheim. Nach klugem Zuspiel von Patrick Greulich spitzelte Lukas Skandik den Ball am Torwart vorbei zum 0:1 (75.). Danach zog sich Eppelheim zurück und wartete auf Konterchancen. Eine davon nutzte Yves Hillger in der Nachspielzeit zum 0:2-Endstand.

Eppelheim: Machmeier; Fenyö (30. Staffeldt), Dittmer (46. Karlein), Treiber, Neusser, Skandik, Weiss, Hillger, Bauer, Greulich, Marinkas. rb/zg

