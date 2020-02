Jubel über den 50. Heimsieg in Folge

Es ist geschafft! Die SG BW/GH Plankstadt hat in der DCU-Bundesliga der Frauen mit dem 50. Heimsieg in Folge einen einmaligen Rekord aufgestellt. Nach dem 2964:2820-Erfolg gegen den DKC Alt Heidelberg sind die Plankstadterinnen seit fünf Jahren und zwei Monaten daheim ungeschlagen. An der Tabellenspitze blieb alles beim Alten, da Mörfelden ebenfalls sicher 2781:2581 gegen den FC Laufach

...