Jubiläum für Schwartz beim SVS

Ein Ende der Livesport-Pause ist noch lange nicht in Sicht. Trotzdem gibt es täglich auch etwas aus der Welt des Lokalsports zu berichten – unter anderem hat unsere Zeitung die Serie „Blick ins Archiv“ ins Leben gerufen. Wir richten normalerweise den Fokus auf die Schlagzeilen der Ausgaben von vor fünf und zehn Jahren. Diesmal gibt es aber die Themen aus dem Jahr 2016, denn 2015 fiel der 3. April auf Karfreitag.

3. April 2016: Alois Schwartz feiert Jubiläum. Der damalige Trainer des SV Sandhausen steckt mit seinem Verein in der 2. Fußball-Bundesliga in der Krise, betreut seinen Club an diesem Spieltag aber zum 100. Mal. Vor dem Nordbaden-Pfalz-Derby beim 1. FC Kaiserslautern liegen die Schwarz-Weißen auf dem letzten Platz der Rückrundentabelle. Ein schönes Wiedersehen wird es für Schwartz mit den ehemaligen Kollegen nicht, der SVS unterliegt mit 0:2.

3. April 2010: Ein Tag der Nominierungen: Kai Dippe – inzwischen Leistungsträger beim Handball-Bundesligisten „Die Eulen Ludwigshafen“ – wird vom Deutschen Handball-Bund in das Aufgebot beim „Rookie-Cup“ in Berlin berufen. Dippe ist damals noch bei der HG Oftersheim/Schwetzingen. Heute informiert er die Eulen-Fans in der spielfreien Zwangspause über seinen Instagram-Account. Täglich führt er Interviews mit den Teamkollegen.

Außerdem darf sich die damals 16-jährige Elisabeth Seitz über eine EM-Nominierung freuen. Mittlerweile hat sie zwei Olympia-Teilnahmen in ihrer Vita stehen und wurde sechs Mal zur Turnerin des Jahres gekürt. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.04.2020