Jüllich: Lassen uns durch individuelle Fehler Butter vom Brot nehmen

Der SV 98 Schwetzingen scheint in der Fußball-Verbandsliga das Siegen verlernt zu haben. Auch in der Heimpartie gegen VfR Mannheim zog man am Ende mit 0:1 den Kürzeren und ist somit seit vier Spieltagen ohne Sieg.

Wie schon in Heddesheim boten die Schwetzinger auch gegen die ambitionierten Mannheimer ein engagiertes Spiel, belohnten sich aber nicht für ihren Aufwand. „Es ist zum verrückt werden, wir spielen gut und dennoch reicht es nicht für einen Sieg. Wir sind jedesmal nah dran, aber dann lassen wir uns durch einen individuellen Fehler die Butter vom Brot nehmen. Auch gehen wir viel zu fahrlässig mit unseren Chancen um“, zählt SV-98-Trainer Gernot Jüllich die Schwachpunkte in seiner Mannschaft auf.

Am Samstag ab 15 Uhr steht dem SV 98 in der Auswärtspartie beim FC Zuzenhausen keine leichte Aufgabe bevor, dennoch hofft Jüllich auf eine Wende. Elf Punkte in zwölf Spielen, ist wahrlich eine magere Ausbeute und nicht das, was sich der Trainer und die Verantwortlichen des SV 98 vorgestellt haben. Bei vier Direktabsteigern und dem Fünftletzten, der in die Relegation muss, wird es eng für den SV 98.

Es könnte ungemütlich werden

Erschwerend kommt hinzu, dass die Liga in dieser Saison sehr stark und vor allem auch sehr ausgeglichen ist. Wenn man da früh an Boden verliert, dann wird es schwer, wieder aus den Tabellenniederungen herauszukommen. Der SV 98 nimmt aktuell den Abstiegsrelegationsplatz ein und steht in Zuzenhausen bereits mit dem Rücken zur Wand. Sollte diese Begegnung auch in den Sand gesetzt werden, dann könnte es im Schwetzinger Lager ungemütlich werden.

Ganz andere Stimmung herrscht beim Gastgeber, der mit 16 Punkten den neunten Platz einnimmt und bisher positiv überrascht hat. Der FCZ hat mit Dominik Zuleger (9 Tore) und Tobias Keusch (6) zwei starke Offensivkräfte in seinen Reihen und in der Abwehr mit Dennis Bindnagel einen zweitligaerfahrenen Defensivmann. Die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften spricht allerdings für den SV 98, der in den letzten vier Spielen in Zuzenhausen nicht mehr verloren hat und drei Siege und ein Unentschieden einheimste.

Bei den Schwetzingern fällt Jonas Can mit einem Syndesmoseband-abriss aus, sein Bruder Thomas klagt über Rückenprobleme und Youngster Teyrese Dia fing sich eine Magen-Darm-Grippe ein.

