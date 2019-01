Jugendhandball als großer Gewinner des Turniers

Zufriedene Gesichter bei der D-Jugend der SG Horan: Sie wurde Erster. © SGH

„Es ist heute nicht selbstverständlich, eine Veranstaltung zum 32. Mal zu erleben“, war von vielen Besuchern zu hören. Das Dreikönigsturnier der SG Horan ist seit über drei Jahrzehnten fixer Bestandteil im Handballkalender der Metropolregion, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Etliche junge Talente, die später in den oberen Spielklassen des Handballs Karriere machten, warfen hier schon Tore.

21 Jugendhandball-Mannschaften traten diesmal in der Altlußheimer Rhein-Franken-Halle an. Neben Teams aus dem Mannheimer Handballkreis konnte die SG Horan die Jugendspielgemeinschaft des HSV Hockenheims und der HSG Lußheim, Teilnehmer aus den Regionen Heidelberg sowie aus der Pfalz begrüßen. Die meisten Akteure neben den Gastgebern kamen von der HG Oftersheim/Schwetzingen.

Den Zuschauern wurden packende Spiele, oft auf Badenliga- und Pfalzliganiveau, geboten. Die Turniere in den Altersklassen waren spannend bis zum letzten Spiel, die siegreichen Mannschaften standen erst in letzter Minute fest. Die Gastgeber der SG Horan konnten in Altersklasse der D-Jugend den ersten Platz erreichen, in der C-Jugend war der Drittliga-Nachwuchs aus Hochdorf eine Klasse für sich. In der Altersklasse der B-Jugenden war der Nachwuchs des Badenligisten JSG Rot/Malsch nicht zu schlagen und ließ sogar die BWOL-Mannschaft aus Leutershausen/Heddesheim hinter sich. Unbesiegt konnte der Landesligist aus Handschuhsheim einen gelungenen Start ins neue Jahr verbuchen und verwies die Hausherren auf Rang zwei. Insgesamt wurden in vier Spielklassen 44 Spiele ausgetragen, die von 20 Schiedsrichtern und Zeitnehmern sicher geleitet wurden.

Mitglieder und Spielereltern kümmerten sich um einen guten Turnierverlauf, versorgten die Gäste und Zuschauer. Gewinner dieses Engagements sind die sportlichen Jugendlichen und der Handballsport. Jugendhandball bildet die unverzichtbare Basis für den begeisternden Spitzensport, den man in der Metropolregion dank der Rhein-Neckar-Löwen sowie bei der bald beginnenden Handball-WM in ganz Deutschland erleben kann. zg

