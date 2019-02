Julian Maier setzt Siegtreffer

An Dramatik kaum zu überbieten war das Badenligaduell zwischen den Handballern des HSV Hockenheim und der TSG Eintracht Plankstadt. In der proppenvollen Jahnhalle herrschte Derby-Atmosphäre, zu der auch die mit eingelaufenen Minis der SG Horan und die zahlreichen Gästefans beitrugen. Am Ende behielt Plankstadt nur mit einem Tor Vorsprung die Oberhand und gewann mit 30:29 (14:15). Admir

...